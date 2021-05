No nos quieran voltear la tortilla, pidió Barbosa a normalistas de Teteles | Newsweek México

Puebla, Pue. Después de que estudiantes de la Normal Rural Carmen Serdán Teteles se manifestaron para exigir justicia tras la muerte de dos de sus compañeras, el gobernador Miguel Barbosa Huerta solicitó a las agraviadas presenten un informe del accidente.

Barbosa Huerta pidió conocer los motivos por los cuales las estudiantes decidieron comportarse de esa forma, y optaron por abordar el tráiler.

El mandatario poblano argumentó que en Tlaxcala no hay jurisdicción de autoridades poblanas, por ello cuando ocurrieron los hechos, al momento en que llegó el tráiler, no había elementos de seguridad, porque no es jurisdicción del gobierno poblano.

“Nosotros también exigimos el esclarecimiento de los hechos, donde perdieron la vida dos niñas que eran el futuro de sus familias, (…) a nosotros no nos van a querer voltear la tortilla, estamos limpios, hemos actuado con honestidad, con limpieza, con buena fe, con ética”, acotó.

Ante estos acontecimientos, el titular del Poder Ejecutivo exhortó a las estudiantes a no mentir sobre lo ocurrido, ya que son hechos de profunda tristeza.

“Que no mientan, los hechos del día jueves, son hechos lamentables que todos tenemos por los cuales tener una profunda tristeza, por haber ocurrido así”, dijo.

Barbosa Huerta enfatizó que en su administración ha mantenido comunicación constante con Normal Rural Carmen Serdán, para atender sus peticiones.

Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, reveló los apoyos entregados a la Normal de Teteles:

Se pagó deuda de 700 mil pesos.

Se renovaron muebles de dormitorios del internado.

Inversión de 13 millones de pesos en el plantel

Compra de autobús (3 millones de pesos)

Construcción de 4 edificios

Remodelación del comedor, cocina y dormitorios

9 millones 896 mil 515 pesos para alimentos

La verdad de la Normal Rural

Melitón Lozano Pérez, titular de la Secretaría de Educación en Puebla, señaló que han cumplido los acuerdos con estudiantes de la escuela Normal Rural Carmen Serdán de Teteles, donde dijo que se han cubierto adeudos, incluso el camión que pidieron que costó más de tres millones de pesos y marca Mercedes Benz ya se encuentra en poder de la autoridad, que no se ha podido entregar por la emergencia sanitaria.

Además, el secretario dio a conocer que por autorización del gobernador del estado se pagó una deuda de más de 700 mil pesos que tenía la Normal Rural Carmen Serdán de Teteles.

Esto después de que este domingo, las estudiantes se manifestaron en la capital poblana, para pedir justicia por sus dos compañeras fallecidas y donde además exigieran a la autoridad la falta de acuerdos como la entrega de un camión para sus traslados, aumento en sus recursos económicos, los cuales actualmente son de 70 pesos diarios, y la remodelación en sus instalaciones.

El titular de dicha dependencia Melitón Lozano Pérez, dijo que en lo referente a las obras que se acordaron, especificó que hasta el momento la inversión total ha sido de más de 13 millones 335 mil 578.29 pesos.

Dio a conocer que las obras fueron consideradas 4 en etapas, donde la etapa uno, consistió en la construcción de 4 edificios denominados I, N, L, y Y, los cuales ya fueron concluidos.

La segunda etapa, fue la remodelación de 10 edificios, denominados A, B, C, D, E, F, G, K, M, O y P, estos trabajos serán concluidos en las próximas semanas, ya que hacen falta detalles como puertas de los salones y pintura de los edificios que ya está garantizado por la empresa que trabaja en el lugar.

En cuanto a las etapas 3 y 4 donde se contempla la remodelación del comedor, cocina y dormitorios, mencionó que se encuentran en proceso de obra.

Por lo que, en relación a dichas acciones se incluye el suministro de mobiliario y equipo respectivo, con el que también ya se cuenta.

En cuanto al rubro de alimentos, aseguró que el monto se encuentra presupuestado y disponible, el cual se entrega en ministraciones mensuales, monto que para el ejercicio que se cursa es de 9 millones 896 mil 515 pesos, por lo que su alimentación se encuentra garantizada y no hay necesidad de salir a buscar alimento.

En relación a la solicitud de administración, para cada una de las 430 estudiantes resolviéndose en su totalidad, de colchones, sabanas, cobertores, literas, lockers, muebles, equipamiento para salones, dormitorios, uniformes, vestuarios, chamarras entre otros, que arroja un monto total de 4 millones 642 mil 984.49 pesos, donde ellas mismas eligieron a sus proveedores.

Lozano Pérez declaró que, de manera semestral se les entregaron kits de material didáctico que incluye engrapadoras, colores, plumones, cuyo último importe de este semestre asciende a un millón 350 mil 938.99 pesos.

Cabe mencionar que también se ha hecho el cambio a los directivos de la normal, donde se escucharon las propuestas que las estudiantes realizaron.

El secretario de educación, dijo que se pagó un adeudo que contempla los gastos de aniversario de la normal, ellas les mencionaron que se debían 731 mil 434.90 pesos.

Finalmente, el titular de educación en el estado, pidió esclarecer los hechos del jueves pasado, pues les preocupa la seguridad de las alumnas, pues dijo que no se permitirá que se lastime la dignidad de ninguna, así como la violación a sus derechos dentro de la institución, donde velarán por su bienestar y seguridad.

