Magisterio poblano teme regreso a escuelas; regularización de alumnos, otro reto | Newsweek México

Puebla, Pue. Maestros aseguraron que existe preocupación por que la Secretaría de Educación, abastezca a las instituciones de aditamentos básicos, como gel antibacterial, tapabocas y agua potable, para poder regresar a clases en agosto próximo.

En entrevista para Lo de Hoy, algunos de ellos han mencionaron que no han visto que algunas escuelas en las que laboran, le inviertan a este tipo de cosas, debido a que los maestros han tenido que llevar su propio gel, mencionaron que existe un tapete con “fabuloso”, pero no cloro; por lo que no han visto una inversión seria para poder recibir a maestros, mucho menos para los alumnos.

Señalaron que es importante una concientización entre los alumnos, maestros y personal administrativo, para cuidar la sana distancia y cumplir con todas las medidas de sanidad que exige la autoridad sanitaria.

Enfatizaron que entre los pendientes inmediatos que se deben atender en agosto, es llegar a trabajar de manera ardua con estrategias para que los alumnos puedan regularizarse, debido a que existen alumnos que llegarían a este ciclo escolar, sin haber trabajado a distancia y sin saber a qué vienen, con una actitud desfasada del trabajo.

Si bien mencionaron existe una necesidad de que los alumnos regresen a la escuela, pues se ha visto poca respuesta, pero, hay preocupación para las estrategias que se van a seguir acabo para evitar más contagios por Covid-19, sean las adecuadas.

Pues los alumnos necesitan un bienestar socioemocional, porque necesitan estar en las aulas, ver a sus maestros, convivir y ver otro tipo de experiencias, ya que, desde hace un año, muchos de ellos han tenido pérdidas o pudieron estar contagiados.

Por lo que, es más sano ver el regreso a clases y adaptarse a la nueva realidad, así como a la nueva modalidad de salud, pero lo más importante es que sea respaldada por el gobierno, para no regresar nuevamente a un confinamiento.

En su experiencia comentaron que varios se contagiaron de Covid-19, lo cual afectó en su trabajo y en su vida familiar, pues dijeron que no saben en qué momento se pueden contagiar, por más que tengan las medidas ha sido un panorama difícil para todos los ciudadanos.

Con información de Diario Puntual