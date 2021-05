Estados Unidos expresa su apoyo a liberar patentes de vacunas anticovid | Newsweek México

EL gobierno del presidente Joe Biden, anunció el miércoles su apoyo a un levantamiento global de las protecciones de patentes para las vacunas contra el covid-19 a fin de acelerar la producción y distribución de inmunizantes en el mundo.

Aunque los derechos de propiedad intelectual para las empresas son importantes, Washington “apoya la exención de esas protecciones para las vacunas para el covid-19”, dijo la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, en un comunicado.

La funcionaria dijo que Washington participa “activamente” en las negociaciones que se llevan a cabo en la Organización Mundial de Comercio (OMC) para conseguir tal exención.

“Se trata de una crisis sanitaria mundial y las circunstancias extraordinarias de la pandemia de covid-19 exigen medidas extraordinarias”, agregó.

These extraordinary times and circumstances of call for extraordinary measures.

The US supports the waiver of IP protections on COVID-19 vaccines to help end the pandemic and we’ll actively participate in @WTO negotiations to make that happen. pic.twitter.com/96ERlboZS8

— Ambassador Katherine Tai (@AmbassadorTai) May 5, 2021