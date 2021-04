África: miles de vacunas anticovid-19 no se aplicarán y caducarán | Newsweek México

UN FUNCIONARIO de salud de Sierra Leona calcula que un tercio de las 96,000 vacunas contra el covid-19 con las que cuenta ese país del oeste de África probablemente se quedará sin usar antes de que caduquen, mientras que otros países africanos han destruido algunas de sus dosis por preocupaciones sobre su seguridad para la salud.

Según infomó Associated Press, el Dr. Austin Demby, Ministro de Salud de Sierra Leona, indicó que las dosis de vacunación que el país recibió en marzo podrían ser desechadas debido a que algunos residentes piensan que el covid-19 no es tan grave como el brote del virus de ébola ocurrido hace algunos años.

“A las personas les preocupa que este sea otro experimento público que desean hacer con nuestra gente”, dijo Demby a la prensa la semana pasada, de acuerdo con AP.

Desde enero pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha registrado 4,044 casos confirmados de covid-19 en Sierra Leona, así como 79 fallecimientos. Hasta este lunes, se habían administrado 48,614 dosis de la vacuna.

En marzo, Sierra Leona recibió 96,000 dosis de la vacuna de AstraZeneca-Oxford contra el covid-19, las cuales fueron enviadas por la iniciativa COVAX, de acuerdo con la OMS.

La OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de África desean que los gobiernos continúen aplicando la vacuna de AstraZeneca y han indicado que los beneficios superan a los posibles riesgos de salud, señaló AP.

En los últimos días, Malawi y Sudán del Sur han dicho que destruirían algunas de sus dosis, un hecho preocupante en un continente donde los funcionarios de salud han levantado la voz sobre la necesidad de la equidad en la vacunación, mientras las naciones ricas del mundo acaparan la mayor parte de las dosis.

África, cuyos 1,300 millones de habitantes representan 16 por ciento de la población mundial, ha recibido menos de 2 por ciento de las dosis de la vacuna contra el covid-19 que se han administrado en todo el mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

En el continente se han confirmado más de cuatro millones y medio de casos de covid-19, incluidos 120,000 fallecimientos, una fracción del total de muertes y de casos en todo el mundo. Sin embargo, a algunos expertos les preocupa que este continente, compuesto por 54 naciones, sufra a largo plazo si le toma más de lo esperado llegar al umbral que, de acuerdo con los científicos, se requiere para detener la propagación sin control del covid-19, es decir, que 70 por ciento o más de la población logre la inmunidad mediante la vacunación o una infección anterior.

En África se busca vacunar hasta 60 por ciento de su población para finales de 2022.

Para lograr ese objetivo, se requieren cerca de 1,500 millones de dosis de vacunas para África si continúa el uso generalizado de la vacuna de AstraZeneca, que se aplica en dos dosis. Sin embargo, las preocupaciones de seguridad relacionadas con esa vacuna, que suele ser el fármaco principal del programa COVAX, apoyado por donadores, para garantizar el acceso de los países en desarrollo, han provocado el nerviosismo entre muchos africanos.

Las sospechas relacionadas con la vacuna se han difundido ampliamente en las redes sociales, impulsadas en parte por una falta generalizada de confianza en las autoridades. La ministra de Salud de Uganda tuvo que refutar las acusaciones de que fingió haber recibido la vacuna, e incluso publicó en Twitter un video de ella misma recibiendo la dosis, junto con la advertencia: “¡Por favor, dejen de difundir noticias falsas!”

A través de aplicaciones como WhatsApp, algunas personas han afirmado falsamente que las vacunas pueden provocar infertilidad. Otras personas cuestionan abiertamente la velocidad con la que se han desarrollado las vacunas contra el covid-19.

¿EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL?

“El mundo no ha logrado encontrar una vacuna contra el sida en todos estos años, ¡pero encontró rápidamente una vacuna para el covid-19! No voy a ponerme esa vacuna”, dijo Richard Bbale, un electricista de Kampala, la capital de Uganda, al expresar su temor por los daños que podría causar una vacuna experimental. “Aun si el gobierno nos obliga a vacunarnos como si se tratara del documento de identidad nacional, yo no lo haré”.

“Cualquier cosa que uno tome tiene sus riesgos. Cualquier medicamento”, indicó John Nkengasong, director de los CDC de África, en una reunión informativa realizada la semana pasada, y señaló algunos medicamentos esenciales que pueden provocar trombos en casos muy raros. “Así es como deberíamos considerar a estas vacunas”.

Los CDC de África indicaron en una declaración realizada la semana pasada que habían recibido orientación por parte del Instituto del Suero de India, que recomendaba una “extensión de la vida útil” de tres meses con respecto a la fecha de caducidad del 13 de abril de al menos un millón de vacunas de AstraZeneca enviadas a África.

Las naciones africanas “no tienen opción”, dijo Nkengasong, e instó a Malawi a usar todas sus dosis después de que las autoridades de esa nación del sur de África indicaron que quemarían 16,000 dosis de AstraZeneca que caducaron a principios de abril.

No está claro si Malawi seguirá o no ese consejo.

En el país se han administrado menos de la mitad de las más de 500,000 dosis recibidas a través de COVAX, lo que hizo que Victor Mithi, director de la Sociedad de Doctores en Medicina de Malawi, culpara a las ideas equivocadas sobre la vacuna.

“Continuamente les garantizamos a los habitantes de Malawi que la vacuna es segura y que en cuanto perciban cualquier cosa anormal que vaya más allá de los síntomas usuales posteriores a la vacunación, siempre pueden acudir al hospital e informarlo”, dijo.

También es posible que 1 millón 260,000 dosis que se espera recibir de COVAX para finales de mayo se desperdicien si las personas continúan evitando vacunarse, dice Shouts Simeza, presidente de la Organización Nacional de Enfermeras y Parteras de Malawi, y añade que una posible solución es hacer que las vacunas sean obligatorias para todas las personas elegibles.

Para tratar de aumentar la cobertura, el gobierno de Malawi ha relajado las reglas de elegibilidad para la vacunación para incluir a todas las personas de 18 años o más, tras enfocarse inicialmente en los grupos prioritarios, como los trabajadores de la salud.

Es posible que Uganda, la nación del este de África, que también tiene dificultades para aumentar el despliegue de la vacunación entre los grupos prioritarios, actúe de manera similar, indicó Emmanuel Ainebyoona, vocero del Ministerio de Salud. Los ugandeses de menos de 50 años han mostrado interés en vacunarse, lo que aumenta la esperanza de que las dosis no caduquen sin ser usadas, señaló.

Uganda ha recibido 964,000 dosis de la vacuna AstraZeneca, la única disponible en ese país. Sin embargo, solo se han aplicado poco más de 230,000 dosis desde el 10 de marzo.

Las autoridades de salud planean aplicar la primera dosis a al menos 500,000 personas en una primera ronda de vacunación dirigida a los trabajadores de primera línea, a las personas con enfermedades subyacentes y a las personas de 50 años o más.

Sin embargo, en medio de un despliegue lento, se han puesto en contacto con influencers populares, personas famosas como un peleador de kickboxing que fue fotografiado vacunándose la semana pasada.

“La aplicación mejora gradualmente”, dijo Ainebyoona, y señaló que ha sido necesario establecer “intervenciones de comunicación” para lograr que más ugandeses participen en la campaña de vacunación.

Diariamente se vacuna a algunos miles de personas en centros distribuidos por todo el país, incluido el interior de los hospitales regionales. El diario local Daily Monitor informó recientemente que más de 280,000 dosis probablemente caducarían en julio si se continúa con el índice promedio de aplicación de cerca de 6,000 dosis diarias.

Al carecer de registros oficiales de los residentes elegibles, los equipos de vacunación simplemente se sientan a esperar a la gente, la cual podría no acudir. N

