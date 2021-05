Gobernador de Puebla pide investigar feminicidio ocurrido hace tres años | Newsweek México

Puebla, Pue. El gobernador Miguel Barbosa Huerta sugirió a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla investigar la muerte de Zyanya Estefanía que ocurrió hace tres años, sin embargo evitó dar un posicionamiento por las agresiones que recibieron familiares, así como activistas que buscan justicia.

Barbosa Huerta defendió que la Fiscalía es profesional, por lo que consideró que podrá llevar a cabo las diligencias para conocer nuevos datos de la investigación desde el lado de feminicidio, y no como suicidio.

Asimismo, pidió a los ciudadanos tener conciencia de que las autoridades actúan conforme a sus atribuciones y con apego a la ley.

Agregó que los familiares de Zyanya que se sienten agraviados deben dirigirse a la autoridad con respeto y como ciudadanos que buscan una solución.

“Yo no estoy informado del caso, pero la Fiscalía en Puebla es una Fiscalía profesional, es un Fiscalía que llega a fondo en sus investigaciones y seguramente podrá llevar a cabo dirigencias para poder generar nuevos datos en esta ruta de verse la investigación como feminicidio y hay que tener conciencia de que las autoridades actúan conforme a sus atribuciones conforme a la ley”, opinó.

Cabe recordar que el pasado 21 de mayo elementos de la Fiscalía agredieron y rociaron de gas pimienta a familiares, así como activistas que se manifestaron para exigir que se investigue con perspectiva de género la muerte Zyanya, quien falleció en mayo del 2018 en su departamento.

Ley de Desaparecidos

El gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que para el cierre del último período legislativo del Congreso, analizará enviar la Ley de Desaparecidos, y la Ley de Archivos.

El mandatario poblano comentó que siempre hay pendientes legislativos, por ello se revisará cómo está el ambiente político para determinar si se envían estas propuestas.

“Siempre hay pendientes legislativos, siempre habrá muchas cosas que enviar, vamos a ver el pulso de cómo está el ambiente político y enviaremos iniciativas que tenemos ya preparadas Ley de desaparecidos, Ley de Archivos.

El mandatario poblano explicó que en materia de Archivos si hay ley, pero está muy caduca, y en materia de desaparecidos, es una ley general de un tema nuevo, por ello es necesario una ley particular en el estado.

“Aunque en materia de Archivos si hay ley, pero está caduca, y en materia de desaparecidos, como es una Ley General de un tema nuevo, necesitamos una ley particular en el estado, vamos a cubrir esa parte con ese tipo de leyes que creo que no motivan debate, no motivan discusión, no motivan posicionamiento de ruptura o de choque”, dijo.

Debate con reglas claras

Por otra parte, Barbosa Huerta pidió al Instituto Electoral del Estado (IEE) y a los candidatos por la presidencia municipal de Puebla realizar un debate público.

A través de su cuenta de Twitter, publicó que este debate a realizarse tiene que ser con reglas claras.

Al @Puebla_IEE , a todos los candidatos y candidatas de los partidos políticos por la presidencia municipal de Puebla, los exhorto a que se lleve a cabo entre ustedes, al menos 1 debate público abierto con reglas claras”, publicó.

Además, señaló que el debate es con el fin de que la ciudadanía de este municipio conozca sus propuestas de gobierno y pueda contrastarlas; y conseguir así una participación electoral informada y consciente.

