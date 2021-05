Con “amenazas chafas” no me van a callar, advierte Gabriel Biestro a Bertha Luján | Newsweek México

Puebla, Pue- El diputado con licencia, Gabriel Biestro Medinilla, llamó “chafa” a la advertencia que hizo la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, sobre su posible expulsión del partido por atacar a Claudia Rivera Vivanco por ser la candidata a la alcaldía de Puebla, y les advirtió que “no lo van a callar”.

Así lo externó, luego de asegurar que la impugnación que él interpuso contra el proceso interno que definió la “candidatura ilegal” de Rivera Vivanco, no ha concluido y espera que sea la próxima semana cuando el TEPJF cierre el caso, con un falló a su favor.

Destacó que lo atendido este 14 de mayo por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no iba en sentido a ratificar como candidata a Claudia Rivera, sino más bien a resolver sobre una sesión ordinaria que se realizó el pasado 25 de marzo que tenía que ver con temas de género.

Puntualizó “este punto tiene que ver con una sesión ordinaria del 25 de marzo (…) lo que es la candidatura no está decidido, no está firme, esa parte de impugnación no se resuelve aún”, externó ante los pronunciamientos que ha hecho el equipo de campaña de la morenista, sobre una “candidatura firme”, cuando él asegura que no es así.

En esta tónica, en rueda de prensa virtual, Biestro Medinilla negó ser quien este ordenando a consejeros estatales a manifestarse contra Claudia Rivera, como ocurrió durante la visita de Bertha Luján.

De la advertencia que hizo la presidenta del Consejo Nacional de Morena, señaló “creen que con eso me van a callar la boca, pues no, yo soy militante, se lo dije –Bertha Luján- que estaban llevando a Morena a un abismo, no me van a callar con amenazas chafas, con una pequeña mafia, y amenazas chafas”.

