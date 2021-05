Chietla este 2021 sí hará su tradicional Trueque | Newsweek México

Chietla, Pue. Tras un año de mantenerse suspendida por la pandemia, este año se retoma la tradición de la Cambia en el municipio de Chietla, informó el presidente municipal Olaf Ponce Cortés.

Será desde este martes 1 de junio cuando autoridades municipales estarán recibiendo a los artesanos de municipios vecinos como Izúcar de Matamoros, Atencingo, Atlixco, Huaquechula, Tepeojuma entre otros, pero también de estados como Oaxaca, Guerrero y Morelos, para esta ocasión y por el tema de la pandemia se tuvo que reducir el número de artesanos a la mitad a fin de evitar contagios por el Covid-19.

La Cambia o Trueque como es conocido no tuvo edición en el 2020 por la pandemia, lo que afectó no sólo en la economía de los artesanos sí no también por que durante siglos no se había suspendido, afortunadamente este año se retoma esta tradición.

Se espera una afluencia de 250 artesanos que en todo momento tendrán que portar su cubrebocas, pasar por un arco sanitizante y contra en todo momento con gel antibacterial.

