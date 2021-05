Alumnos UPAEP de medicina y ciencias biológicas regresaron a clases | Newsweek México

a Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep) dio a conocer que a partir de este viernes regresaron a la activación de laboratorios de las carreras relacionadas con medicina y ciencias biológicas, lo cual les permitirá cerrar este periodo de primavera.

El rector de dicha casa de estudios, Emilio José Baños Ardavín, dijo que en coordinación con las autoridades y de cara al periodo de verano que inicia el 30 de mayo, es tener actividad presencial para las personas que tienen prácticas de laboratorios, ingenierías, gastronomía, es decir materias que no se pueden hacer de manera virtual sino presencial.

Aclaró que dependiendo de la evolución de la pandemia y de las condiciones sanitarias en Puebla, pero dijo que estarán pendientes del siguiente Decreto que emitirá el Gobierno Estatal, se pueda en el mismo verano echar a andar el modelo híbrido, es decir que las materias teóricas se puedan tomar de manera semipresencial, en caso de no contar con las condiciones adecuadas, entonces sería para el periodo de otoño, el cual inicia en agosto, donde se implementará dicho modelo en la universidad y en todos los niveles.

UPAEP de aniversario

El rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), Emilio José Baños Ardavín, mencionó a más de 400 días de vivir la pandemia por Coronavirus y el trabajo en el hogar, los estudiantes, profesores y colaboradores, han dado testimonio de lo que es la solidaridad para hacer comunidad.

Esto en el marco del 48 Aniversario de la Upaep, aseguró que dicha solidaridad se ha expresado en acciones concretas en favor de los estudiantes y sus familias, pues mientras ha estado presente la modalidad virtual, ha habido descuentos para aprovechar el esfuerzo que hacen las familias y coadyuvar en la situación de astringencia económica, que afecta a toda la sociedad.

Señaló que han ampliado las becas que específicas para los estudiantes que han tenido una situación particular, por lo que se destinó el apoyo en un 40 por ciento.

Destacó que este tipo de acciones les han dejado enseñanzas por lo que el modelo U-50 que ya estaba en vigor antes de la pandemia, hizo crecer una nueva versión a U-50 Plus, el cual acelera las dinámicas de multimodalidad de uso de las tecnologías educativas y el fruto de esto, es la creación del centro de enseñanza y apoyos para la investigación y aprendizaje, donde la pedagogía apoyada de tecnologías digitales y de información, maximizar la experiencia del aprendizaje en todo aquello que no requiera estar presentes, para que cuando se esté de cara a cara, no existan vacíos educativos.

Baños Ardavín, declaró que la Upaep y su identidad avanza y parte de esto es la experiencia educativa ya que hay un ranking que mide a las universidades a nivel mundial, donde ha avanzado en su posicionamiento, pues en este 2021, es la segunda universidad particular mejor calificada, lo que los compromete a ser mejor.

En cuanto a la colaboración institucional, han firmado la incorporación de Upaep, en la red interuniversitaria de las universidades particulares, es decir las que tienen más presencia en el mundo del espacio de la investigación en México, donde actualmente existen 12 instituciones para desarrollar proyectos y conseguir recursos a nivel internacional para apuntalar el aporte de la investigación de los profesores y de los centros de investigación en favor de desarrollo de la región y el país.

Defendió que este este año la consigna ha sido que nadie se quede atrás, pues ha revitalizado el espíritu solidario que caracteriza a dicha casa de estudios, pues ha sido difícil con retos y con una serie de pérdidas que han acontecido al quehacer de la comunidad universitaria, con algunos colaboradores que perdieron la vida o de algún familiar.

Finalmente, el académico se solidarizó con los familiares de personas fallecidas o convalecientes, por el accidente del metro de la línea 12 en la Ciudad de México, el pasado lunes 3 de mayo.

Con información de Diario Puntual