Sitiavw da ultimátum a VW, se irán a huelga si no reciben utilidades de 2015 | Newsweek México

Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México (Sitiavw), advierte que en caso de que la empresa alemana no pague este viernes 30 de abril, el reparto de utilidades del ejercicio fiscal 2015, analizarían irse a huelga.

Recordemos que desde hace un año tanto el sindicato como la empresa Volkswaguen, han llevado este caso a tribunales para llegar a un acuerdo, pero el director de Comunicación y Asuntos de Gobierno de la armadora Volkswagen de México, Mauricio Kuri Curiel informó que los más de 293 millones de pesos que dará la empresa, se descontarán el próximo año a los trabajadores que ingresaron después del 2015, por lo que el Sitiavw negó y descartó tal descuento, pues explicó que la única forma de verse afectados, es que la planta de Volkswagen de México, en el ejercicio fiscal 2021 no obtenga ganancias, y por lo tanto en 2022 no se entreguen utilidades.

El representante legal del sindicato, José Arturo Blázquez, aseguró que los 293.5 millones de pesos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) resolvió se entregue a los empleados, se deberá descontar los 32 días de garantía de utilidades que tienen los sindicalizados de Puebla establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

Este 30 de abril, se deben pagar 174 millones de pesos para 6 mil 200 agremiados poblanos y alrededor de mil 600 del sindicato de Guanajuato, el resto será para personal de confianza.

En tanto que el secretario general del sindicato, Juan Hernández, dio a conocer que podría impugnar la carátula fiscal 2020 de Volkswagen de México, debido a que la empresa no reportó utilidades, informó que la representación obrera ya analiza el documento por la empresa armadora, por lo que, insistió en que no hay forma de que los trabajadores sindicalizados sean afectados en el reparto de futuras utilidades porque aun cuando no hubiera ganancias en este año, la empresa está obligada a pagar los 32 días.

Finalmente, los trabajadores tienen 30 días para dicho análisis, y otros 30 días más para proceder en consecuencia, en caso de alguna inconformidad con la información presentada por la empresa.

