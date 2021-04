Se frenará a delincuentes en estas elecciones: Barbosa | Newsweek México

El gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta aseguró que su administración no va a permitir que se repita la violencia que hubo en el proceso electoral del 2018 ni que bandas delincuenciales presionen en los municipios.

Barbosa Huerta solicitó a los candidatos evitar involucrarse con delincuentes que generen actos violentos el día de las votaciones.

“No vamos a permitir que salgan delincuentes a las calles de Puebla a incitar a la violencia y por tanto les digo a los partidos y a las campañas que no intenten vincularse con ese tipo de grupos para que el día de la jornada electoral, días antes, o días después generen condiciones de violencia, no lo vamos a permitir”, declaró.

Comentó que, en elecciones de años anteriores, el crimen organizado era quien presionaba a los partidos políticos, por ello en esta ocasión, se vigilará que no se repitan este tipo de escenarios.

“Siempre fueron aprovechados estos delincuentes por los gobiernos para sus candidatos, pero hoy no va a funcionar así (…) vamos a tener grandes esfuerzos de coordinación institucional para que no haya ese tipo de vinculación (…) que no salgan los delincuentes porque no lo vamos a permitir en ningún lado (…) voto libre, voto ejercido y en paz”, puntualizó.

En este mismo sentido, la titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral, informó que hasta el momento ningún candidato ha realizado una solicitud oficial para su seguridad durante las campañas.

Saldrá caro reparar daños de mujeres

En otro tema, Barbosa Huerta dijo que su gobierno invertirá millones de pesos para restaurar la “belleza urbana” que se dañó en las marchas conmemorativas del Día de la Mujer.

“Todavía se sigue reparando porque estamos haciendo una restauración pues con los cánones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), porque se dañaron monumentos históricos y lo vamos a terminar muy bien, son millones de pesos, son varios millones de pesos y no voy a dar la cuenta porque qué tal si hacen una marcha porque di números, no, mejor no doy números”, declaró en su habitual conferencia matutina.

Campañas deben cumplir recomendaciones

Asimismo, Ana Lucía Hill Mayoral informó que no se emitirá un Decreto para el periodo de campañas, únicamente se harán recomendaciones a los candidatos para evitar la propagación de Covid-19.

La funcionaria estatal comentó que las recomendaciones se harán de manera personal a cada candidato, y a los órganos electorales, además dijo que es una responsabilidad política y social poner en riesgo la salud de los poblanos.

“No se va a publicar como decreto, van a ser recomendaciones que se le hacen directamente a los órganos electorales y también a quienes participan en este proceso de selección”, dijo.

En este mismo, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, dijo que ningún candidato ha solicitado la vacuna contra Covid-19 y todos deben respetar su turno según lo marca su edad.

Tres incendios forestales activos

En otro tema, la secretaria de Gobernación, dijo que en la entidad sólo se encuentran activos tres incendios forestales que, si bien están controlados, aún no se han apagado.

Detalló que el incendio en La Malinche ha sido liquidado en un 97 por ciento; el registrado en Zacatlán al 75 por ciento; mientras que el siniestro en Atzitzintla sólo ha sido apagado en un 50 por ciento.

En relación a las primeras lluvias que se registraron ente martes, dijo que no se han reportado daños mayores.

Comentó que en lo que va del año, en la entidad brigadistas han liquidado 305 incendios forestales.

Con información de Diario Puntual