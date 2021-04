Regresa Tribunal al INE resolución de candidaturas | Newsweek México

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio al Instituto Nacional Electoral (INE) 48 horas para emitir una nueva resolución, en las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón para Guerrero y Michoacán.

Los candidatos a gobernador fueron bajados de la contienda por el INE, por no presentar supuestamente gastos de precampaña. Dentro de las consideraciones de los magistrados están que si podrían regresar a competir, porque no se les dieron las oportunidades equitativas constitucionales de audiencia para defenderse, además de que el castigo fue excesivo.

Morena dice que no hubo precampañas y por eso no aplica, sin embargo el Tribunal no discutió eso y considera que Félix Salgado si hizo precampaña, sino que no se agotaron todas las discusiones y las oportunidades de los candidatos para mantener la candidatura y su derecho constitucional a votar y ser votado. El INE fue muy rigorista.

Además de estos dos candidatos, hay otros en la misma circunstancia, por lo que cada uno, pidió el Tribunal, sea analizado de manera independiente considerando sus propias circunstancias.

MARCHA AL INE FÉLIX

Este sábado luego de conocer la postura del Tribunal Electoral, el excandidato Félix Salgado Macedonio anunció que marchara hoy al INE y esperar su nueva resolución.

El guerrerense ya había dicho antes que si cae él, también caerá el INE.