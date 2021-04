Puebla sin desfile del 5 de Mayo y sin fútbol otra vez por el Covid | Newsweek México

El gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta dio a conocer que por las condiciones que atraviesa el Estado, por segundo año, no habrá eventos masivos para el próximo 5 de Mayo donde se conmemora el 159 aniversario de la Batalla de Puebla.

El titular del Poder Ejecutivo comentó que las condiciones sanitarias de Puebla no son las ideales, para llevar a cabo actividades con un gran número de personas.

Te puede interesar:

“Respecto a eventos especiales con motivo del 5 de Mayo no habrá, será la ceremonia cívica correspondiente, pero un evento masivo no ocurrirá, no hay condiciones en Puebla ni en el país para llevar a cabo estos eventos”, declaró en su conferencia de prensa virtual.

Fútbol sin aficionados

En el uso de la palabra, la titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral, informó que dependiendo del escenario epidemiológico que mide los contagios Covid-19, se analizará el regreso de personas al Estadio Cuauhtémoc.

Aseguró que siguen en comunicación con los directivos para poder definir cuándo sería el regreso a este tipo de entretenimiento.

“Sobre la reapertura del Estadio Cuauhtémoc al público para que los juegos de futbol tengan personas son varias las variables que se tienen considerar y como ya se había mencionado tenemos que esperar a ver el impacto que tuvo el comportamiento social durante la Semana Santa para seguir tomando decisiones en general sobre esta reapertura gradual y responsable”, concluyó.

Con información de Diario Puntual