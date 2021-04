Proponen vacunación anti-Covid en empresas de Aguascalientes | Newsweek México

En rueda de prensa virtual sobre el tema de la pandemia del Covid-19, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, informó que, a petición del sector empresarial, se planteó sobre la mesa de salud la posibilidad de que se puedan establecer puntos de vacunación en empresas de la entidad para los sectores más jóvenes, que representan un gran porcentaje de la población económicamente activa.

“Hay una petición expresa del Grupo de Industriales y de otros empresarios para que pudieran vacunarse porque ahora viene todo el sector fuerte, de los 30´s, 40´s y 50´s, lo fuerte del sector económico; los trabajadores estarían felices porque no tendrían que hacer ninguna fila en los puntos de vacunación, no tendríamos que parar ni un día en la planta laboral, que ahí mismo se les vacunara, no habría movilidad de personas y en una sola empresa se estaría vacunando en uno o dos días con el personal capacitado”.

A través de este esquema, se buscaría avanzar en la estrategia nacional de vacunación sin afectar la productividad de las empresas, pues las brigadas Correcaminos se trasladarían directamente a los centros laborales para aplicar la vacuna contra el Covid-19 a los trabajadores.

Algunas de ellas incluso cuentan con unidad médica y ambulancias, que facilitarían mucho llevar a cabo las jornadas de vacunación en las plantas laborales.

“Hay empresas que tienen ya toda una infraestructura de salud, porque las empresas tienen su área médica, algunas tienen su propia ambulancia, las empresas grandes, sería muy práctico vacunar en la propia empresa”, destacó.

Por lo pronto, el mandatario estatal refirió que se presentará la propuesta por escrito a las autoridades de la Secretaría del Bienestar, para que se analice su viabilidad, y que en caso de que sea favorable, se pueda aplicar a partir del próximo mes.

“Es una petición muy expresa en la mesa que se llevarán, sabemos quienes deciden esto, les entregaremos la propuesta a la Secretaría del Bienestar y al Ejército, en conjunto con nosotros, que es donde tomamos las decisiones”.

No hay un repunte significativo de casos nuevos de Covid-19 tras Semana Santa

Durante la reunión con las autoridades de la Secretaría de Salud del Estado y líderes empresariales, Martín Orozco Sandoval, informó que se ha mantenido el comportamiento de nuevos contagios y defunciones a los 15 días de la Semana Santa, por lo que la entidad estaría perfilándose para transitar hacia el color verde del semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal en la primera quincena de mayo.

“Vimos los números que analizamos cada semana y nuevamente tenemos una meseta, muy estables, prácticamente esta semana si no se ve un repunte por Semana Santa, ya la libramos, pero debemos mantener las medidas preventivas, sigue muy estable el número de contagios y hospitalizaciones con una tendencia a la baja”.

A partir de ello, se definirá qué actividades podrían flexibilizarse acatando protocolos sanitarios específicos, principalmente las de tipo económico, turístico y deportivo.

“Tendremos que abrir poco a poco otras actividades, pero también ayúdenos en una disciplina muy personal”, concluyó.