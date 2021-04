Paulina Gutiérrez propone trato digno a las víctimas de violencia familiar | Newsweek México

Garantizar la convivencia familiar supervisada como un derecho y la creación de una Procuraduría especializada en violencia familiar y de género, son iniciativas que Edna Paulina Gutiérrez Ruvalcaba, candidata a diputada federal del Partido Movimiento Ciudadano, buscará impulsar desde el Congreso de la Unión.

La abanderada por el Distrito 02, con sede en Mexicali, preside la asociación civil Unidos por el Bienestar del Menor y la Familia, organismo que trata temas relacionados con problemáticas parentales, como sustracción de menores y todos aquellos que se derivan de la separación de los padres de familia.

Paulina dice haber vivido “en carne propia” esa problemática, cuando su hija fue sustraída por el padre.

“Primero se me negó cualquier tipo de contacto con ella, después comencé a tener convivencias supervisadas en un Carl´s Jr durante nueve meses, con todas las situaciones y terrorismo que te puedas imaginar. Es un tema que no quiero exponer mucho porque me interesa proteger a mi hija, que no vuelva a verse expuesta”, compartió.

La complicada batalla legal que enfrentó para poder ver a su hija y la integración irregular de su expediente la llevó a unir fuerzas con padres en iguales circunstancias, con quienes conformó la asociación civil, a través de la cual apoyó la integración de tres iniciativas que buscó fueran impulsadas por diputados.

La modificación de los centros de convivencia familiar, autorizados desde 2013 pero sin construir por falta de recursos, a salas donde las familias puedan reunirse bajo la supervisión de profesionales fue uno de los proyectos que impulsó.

Pero en manos de legisladores se quedó el seguimiento de esa iniciativa que buscaba la instalación de salas de convivencia familiar supervisadas en Mexicali.

Explicó que las salas son necesarias para que el menor conviva con su padre o madre, no custodio, en un espacio seguro, donde pueden estar bajo la vigilancia de especialistas, se garantiza el cumplimiento de los tiempos de convivencia y detecta cuando no es necesaria ese tipo de convivencia.

En ese intercambio se hacen muchas evaluaciones que ayuda a que el expediente se agilice y se pueda llegar a una sentencia favorable para el menor, independientemente de los papás.

El proyecto se quedó a la deriva porqué a la diputada a la que se le entregó en 2019 lo dejó a su suplente, quien no le dio seguimiento.

Paulina Gutiérrez lamentó que temas prioritarios como las garantías que se deben otorgar a las niñas, niños y adolescentes se pinten del color de los partidos políticos y no se les deje avanzar.

Es por ello que decidió aceptar la invitación de Movimiento Ciudadano para participar en la campaña electoral de 2021 en busca de una curul en el congreso de la Unión, desde donde busca garantizar un trato digno con las víctimas de violencia familiar mediante la conformación de una procuraduría especializada.