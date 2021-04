Mineápolis declara toque de queda tras la muerte de hombre negro a manos de la policía | Newsweek México

EL alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, declaró un toque de queda en la ciudad a raíz de los incidentes desatados tras la muerte del hombre negro Daunte Wright a manos de una agente de la policía.

Desde el lunes por la noche, a partir de las 19:00 horas (tiempo local), ha entrado en vigor el toque de queda, que se ha extendido hasta las 06:00 horas del martes. Esta medida se aplica después de que se declarase el estado de emergencia.

No obstante, cientos de personas han desafiado el toque de queda reuniéndose frente a la comisaría de Brooklyn Center exigiendo justicia ante el suceso mientras que la policía ha disparado gases lacrimógenos balas de goma y granadas aturdidoras para dispersar a la multitud, según el ‘Star Tribune’.

Los manifestantes levantaban pancartas donde se podía leer: “Encarcelen a todos los policías asesinos racistas”, “¿Soy yo el próximo” y “Sin justicia no hay paz”.

En total, 40 personas fueron detenidas y varios miembros de las fuerzas de seguridad sufrieron heridas leves, según fuentes policiales.

Además del toque de queda decretado por los alcaldes de las ciudades gemelas Mineápolis y Saint Paul y en los tres condados del área metropolitana, incluyendo Hennepin, donde ocurrió el incidente, un millar de soldados de la Guardia Nacional patrullan las calles para evitar más desbordes.

Durante un control de tránsito, una agente de policía “sacó su arma de fuego en lugar de su taser”, una pistola eléctrica inmovilizadora, y disparó, dijo el comandante de la policía de esa localidad, Tim Gannon.

“Fue una descarga accidental que resultó en la trágica muerte” de Wright, dijo Gannon.

La noche del lunes, las autoridades judiciales del estado de Minnesota publicaron en un comunicado la identidad de la agente involucrada. Kimberly Potter, policía de Brooklyn Center desde hace 26 años, fue suspendida.

Potter, con 26 años de experiencia en la policía, presentó este martes su renuncia a través de un comunicado en el que ha querido destacar que sirvió como agente de policía “lo mejor” que pudo y que llegada esta situación, “lo mejor” para la comunidad, el departamento y sus compañeros, es “renunciar de inmediato”.

En el video del incidente, registrado por la cámara de la policía, se ve a los agentes sacar al joven del vehículo e intentar esposarlo. Pero él se resiste y vuelve a sentarse en el auto. Se escucha a la policía gritar “Taser, Taser”. En su lugar se escucha un disparo.

“Maldita sea, le disparé”, dice la mujer mientras el hombre, herido mortalmente, arranca en su auto, que se estrella unas calles más adelante.

No queda claro por el momento cómo la agente confundió su arma con el taser.

Daunte Wright murió a causa de una herida de bala y, según la Oficina del Médico Forense del Condado de Hennepin, las circunstancias del suceso encajan con que se trate de un homicidio.

