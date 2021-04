Más de 7 mil desaparecidos en Puebla | Newsweek México

La Universidad Iberoamericana (Ibero) Puebla, dio conocer que, hasta el pasado viernes 9 de abril en la entidad poblana, había 7 mil 01 persona en total registradas como desaparecidas, el cual el 55 por ciento son mujeres menores de edad (entre 10 y 19 años), de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas.

El responsable del Programa de Seguridad y Justicia en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE), Tadeo Luna de la Mora, precisó que este fenómeno se ha venido advirtiendo desde hace 5 o 6 años de la desaparición más féminas que hombres.

El académico de dicha casa de estudios, mencionó que en Puebla el fenómeno de desaparición de niñas y de mujeres jóvenes existe una relación entre las poblaciones y las redes de trata de personas con fines de explotación sexual, mismas que trabajan desde hace tiempo en total impunidad en ciertas regiones del estado.

“De esto, de mujeres el registro da 3 mil 836 mujeres que representa en 54. 69 por ciento del total de personas desaparecidas no localizadas y localizadas. De total de 7 mil, 3 mil 800 son mujeres. Precisó que hay que aprender a distinguir entre las personas desaparecidas y no localizadas con quienes se van voluntariamente, como huir de casa, ya que sería no localizada”, acotó.

Indicó que gracias a los esfuerzos y exigencias de los familiares en Puebla se ha creado el andamiaje legal e institucional como la Fiscalía Especializada en el tema, la Comisión de búsqueda de personas. Además de que se está exhortando al Congreso del estado a que se discuta y apruebe la ley en materia de desaparición de personas, pues esta es indispensable para dar certeza jurídica para que se den responsabilidades de estas diferentes estructuras para que sirvan y den resultados para lo que fueron creadas.

Cabe recordar que hace una semana el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación federal (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, dijo que Puebla se encuentra entre los siete estados que concentran el 62 por ciento de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en el país.

Con información de Diario Puntual