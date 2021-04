Habría jornada de vacunación para maestros rezagados o en vacaciones | Newsweek México

Del 27 de abril al 1° de mayo se llevará a cabo la campaña de vacunación contra el Covid-19 para docentes y trabajadores de la educación en Aguascalientes, sin embargo, se podría llevar a cabo una jornada posterior para inmunizar a los que no puedan hacerlo por recomendación médica o por encontrarse en su periodo vacacional.

El gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, exhortó al magisterio a presentarse a los puntos de vacunación que les correspondan en los próximos días, además de que se buscará una jornada extemporánea para vacunar a quiénes se encuentran fuera de la entidad.

“No olvidemos que aquí en Aguascalientes tenemos un calendario de vacaciones diferente al resto del país, no hay problema si algún maestro está fuera del estado por vacaciones, habrá algún día que podamos negociar y acordar con la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Ejército para tener un día de rezago por los maestros y sus familias que puedan estar fuera de la ciudad”.

La vacunación al sector educativo contempla a más de 39 mil personas, desde docentes hasta el personal de apoyo e intendencia, con lo que se busca avanzar hacia las condiciones sanitarias que han establecido el gobierno federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para regresar a las clases presenciales.

En este sentido, el mandatario estatal reiteró que es necesario que se vuelva a las aulas de forma inmediata para revertir el rezago educativo que se generó en un sector de los estudiantes con el esquema de clases en línea.

“Este sector lo habíamos pedido porque había sido siempre uno de los rubros en donde se estaba presentando un rezago, y que esto traía al final un costo para el crecimiento y la competitividad de nuestro país, y en especial Aguascalientes que depende mucho del binomio de la economía ligada al tema educativo”.

Indicó que la educación es uno de los bastiones más importantes del Producto Interno Bruto (PIB) del estado, por lo que es indispensable que su reactivación pueda darse próximamente, pero acatando los protocolos sanitarios para evitar focos de contagio en las escuelas.

“Seguimos creciendo y generando empleos, y ahora el tema educativo es el que nos toca, ayer el maestro Ramón Alvizo del SNTE envía un comunicado con cinco puntos para el regreso a clases y en todos coincidimos”, destacó.

Aplicación de la vacuna es un tema voluntario: IEA

Por su parte, el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Ulises Reyes Esparza, mencionó que la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 para el sector educativo es voluntaria, es decir que no se condicionará a las personas que decidan no aplicársela.

No obstante, se deberá trabajar una estrategia alterna para los docentes que no puedan regresar a las aulas para retomar las clases presenciales.

“Hay que analizar la parte de la toma de decisiones, en conjunto con la cuestión laboral; en este momento no queremos señalar que al maestro que no se vacune lo vamos a cesar o retirar del grupo, aquí apelamos al compromiso institucional y a la labor de cada uno de ellos, cuando haya las condiciones estableceremos alternativas para un retiro voluntario de los maestros o alguna sustitución, pero el servicio educativo no debe de parar”.

Reyes Esparza refirió que posteriormente se solicitará un lote de 9 mil dosis de la vacuna para inmunizar al personal del nivel superior, a los trabajadores educativos que se pudieran quedar rezagados y para los padres de familia que formarán parte de los comités de salud en las escuelas.

“Aquellos consejos que en educación básica nos van a estar apoyando en la entrada de las escuelas, la temperatura, el gel y todo lo necesario”.