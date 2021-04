Expulsar no garantiza el desafuero de Saúl Huerta: Miguel Barbosa | Newsweek México

En el caso de ser acreditados los delitos que se le imputan al diputado federal, Saúl Huerta Corona por abuso sexual en contra de un menor de 15 años, la Procuraduría General podría solicitar la declaración de procedencia, señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Además, dijo que las autoridades reunirán todos los elementos para proceder al desafuero político del legislador federal.

“Todo aquel servidor público con fuero que es denunciado por un delito, una vez que se le han acreditado los elementos del mismo para poder ejercitar la acción penal, que ya no se llama así, ahora se llama judicializar, pues lo que se pide es eliminar la garantía procesal del fuero para poder ser sujeto a un proceso, entonces en el caso de ser acreditados los delitos que se le imputan al hoy diputado, sin duda, tendría que proceder a que la Procuraduría General pudiera pedir la declaración de procedencia en contra de Saúl Huerta Corona”, dijo.

Durante la conferencia, Barbosa Huerta también fue cuestionado acerca de las acciones de los diputados federales, pues por mayoría de votos decidieron separar del Grupo Parlamentario de Morena a Huerta Corona.

Ante esta pregunta, Barbosa Huerta dijo que el expulsarlo de dicho grupo no garantiza el desafuero.

“Es un acuerdo interno de un grupo parlamentario, que salga del grupo no implica que no tenga fuero, sigue teniendo fuero ¿verdad?”, expresó.

Además, aclaró que no se unirá a “los dichos” de otros titulares, como el caso de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien solicitará el desafuero de Saúl Huerta.

“Yo veo que lo dicho por la jefa de gobierno es una expresión porque quien pide la declaración de procedencia es la Procuraduría General de Justicia no la titular del Poder Ejecutivo, yo no puedo unirme, no se trata de un asunto de oficio por firmas, si hubiere alguna acusación en Puebla y de ahí resultaran elementos, ah, entonces le toca a la Fiscalía determinar si inicia un procedimiento o no”, agregó.

En este mismo sentido, dijo que no tenía información sobre el hermano del legislador, Octavio Huerta Corona, quien supuestamente está involucrado en despojo de tierras en San Francisco Totimehuacán, sin embargo, se comprometió a investigar.

“Hoy pues, a partir del escándalo que se provocó por lo que se le señala y se le acusa a Saúl, pues están surgiendo este tipo de dichos, pero nosotros estaremos atentos a recibir las denuncias que se presenten e investigarlas”, concluyó.

Con información de Diario Puntual