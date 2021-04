EU ofrecerá miles de visas de trabajo temporal, 6,000 destinadas para centroamericanos | Newsweek México

EL gobierno de Estados Unidos anunció este martes que ofrecerá 22,000 visas de trabajo temporal adicionales este año, de los cuales 6,000 están destinados a ciudadanos procedentes de Centroamérica.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha indicado que “a la luz del aumento de las demandas laborales (…) ha anunciado un aumento suplementario de 22,000 visados para el programa de Trabajadores No Agrícolas Temporales H-2B”.

Así, el DHS espera reservar un porcentaje para hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, principalmente, quienes figuran entre los principales grupos migratorios procedentes de Centroamérica.

H-2B Supplemental of 22,000 visas announced for later this fiscal year, 6,000 reserved for nationals of the Honduras, El Salvador & Guatemala. https://t.co/Ixa4JrLsZW

— USCIS (@USCIS) April 20, 2021