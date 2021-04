Eliminar impuestos, incentivar negocios y acabar con las ratas. Primeros temas del debate | Newsweek México

Esta noche se realizó el primer debate, organizado por el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) con la participación de los siete candidatos a la gubernatura de Baja California, en Mexicali.

El primer bloque del debate se centró en los temas de desarrollo, seguridad social y federalismo y fue moderado por los periodistas Rosa María Méndez y Jorge Heras.

Sobre estos temas, estas fueron las propuestas y réplicas más importantes de los candidatos.

La candidata por la coalición Va por Baja California, Lupita Jones, dijo que fortalecerá la pesca en la entidad, sector que consideró estar en el abandono, además prometió generar impulsos para los empresarios que tuvieron que cerrar, puedan abrir y darles un año de plazo para que no paguen impuestos.

Por su parte la candidata de Morena, Marina del Pilar Avila, prometió ampliar el marco de proveeduría para que más empresas tengan el beneficio de la reducción del Impuesto al Valor Agregado del 16% al 8%, y volver a crear la Secretaría de Turismo para promover la Entidad.

La candidata de Redes Sociales Progresistas (RSP), Victoria Bentley, replicó a Marina del Pilar y le pidió que “no presumamos lo que no hemos hecho, asegurando que conoce a muchos empresarios que siguen pagando el 16% porque pusieron muchos condicionantes para ser beneficiados con el 8%.

Bentley prometió eliminar el impuesto estatal sobre nómina, que actualmente es del 3%.

El candidato por el Partido de Baja California (PBC), Carlos Atilano, dijo que propondrá que las aduanas sean administradas por los estados y no a miles de kilómetros de distancia, porque hoy las aduanas son centros de corrupción.

Jorge Hank Rhon, candidato del Partido Encuentro Solidario (PES), propuso dar incentivos para las mujeres que buscan ser emprendedoras, porque aseguró que recursos sí hay pero no llegan a la población, además apoyar al campo e invertir en infraestructura.

El candidato del PES agregó que “Con todo lo que me gustan los animales, hay una cosa que no puedo soportar y esa es a las ratas, esas no estarán en mi gobierno”.

Jorge Ojeda, del partido Fuerza México, prometió reactivar la económica en la entidad a través de la promoción del estado, una reconciliación entre el gobierno estatal y el sector empresarial, y la necesidad de apoyar la creación de empresas socialmente responsables.

El candidato por Movimiento Ciudadano, Alcibiades García, ofreció su experiencia y talento para unir a los bajacalifornianos y enfrentar de mejor manera los problemas que aquejan a la entidad.