AMLO recibe primera dosis de la vacuna AstraZeneca contra el covid-19 | Newsweek México

EL PRESIDENTE de México, Andrés Manuel López Obrador, se vacunó contra el covid-19 este martes con una dosis de AstraZeneca, tal como se comprometió hacerlo en semanas pasadas.

Durante la conferencia matutina López Obrador fue inoculado por una enfermera militar y el acto se llevó a cabo en el salón Tesorería de Palacio Nacional hacia el final de su intervención.

La teniente enfermera Medina Vega fue quien se encargó de explicarle el procedimiento y le realizó las preguntas correspondientes al protocolo preventivo, a las cuales el presidente López Obrador respondió de forma negativa: fiebre o algún síntoma de covid en las últimas 24 horas, alergia a algún medicamento y registro de transfusión sanguínea en los últimos tres meses.

“No dolió, la enfermera tiene unas manos muy suaves, no duele, además, ayuda mucho, nos protege a todos y hago de nuevo un llamado a los adultos mayores que todavía (no se la ponen) para que todos nos vacunemos.

“No hay ningún riesgo, para empezar no duele la vacuna, estaba yo viendo que me la colocaron en el mismo brazo donde tengo la marca de cuando estábamos niños que nos vacunaban, no sé si era para sarampión, para viruela. Entonces no pasa nada absolutamente. Que si no se aplicaron la primera dosis, porque lo estaban pensando, cuando lleguen de nuevo al municipio para la segunda dosis pueden aprovechar para que se apliquen la vacuna y protegernos todos”, comentó el mandatario.

López Obrador también exhortó a los adultos mayores a que se vacunen contra la enfermedad. Hasta este momento hay 18.8 millones de dosis de vacunas recibidas y 10.3 millones de adultos mayores han sido vacunados además de 940 mil de personal de salud.

Tras dar positivo a covid-19, investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, probaron en López Obrador, un nuevo tratamiento antiviral para la enfermedad. N