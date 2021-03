Será panorámico Tren Maya de Cancún a Playa del Carmen | Newsweek México

El tramo que va de Cancún a Playa del Carmen, Quintana Roo en el Proyecto del Tren Maya tendrá una vista espectacular, es una zona de mucha afluencia turística y será ejecutado por ingenieros militares, adelantó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Y nos vamos a ir por arriba, va a ser una especie de mirador rodante, un segundo piso. Va a ser un tren muy espectacular porque va a tener toda la vista tanto de la selva como del verde turquesa del mar Caribe. Ya se resolvió esto y ya tenemos resuelto también el Tramo 6 y 7 para que se integre todo el sureste”, dijo.

Confirmó que no existe una obra similar a este proyecto de comunicación de más de 1,500 kilómetros, además de que cuando menos desdelos años 50 en México no se construía nada, justo desde que concluyeron las obras del antiguo Ferrocarril del Sureste.

Durante la supervisión del tramo tres que va de Calkiní, Campeche a Izamal, Yucatán, reiteró que esta obra se concluirá totalmente antes del 2024 y reactivará la actividad industrial y comercial del sureste del país, que ha estado abandonada por muchos años, pero no significa que se descuide el centro y el norte mexicano, que mantienen su ritmo de crecimiento.

“Lo tenemos que hacer antes del 2024, eso es lo que se tiene que tener en cuenta. No es que en septiembre del 2024 damos el banderazo para que salga el primer tren, no, no, los trenes tienen que estar a finales, cuando mucho, del 23, el banderazo de salida lo tenemos que dar a finales del 23”, afirmó.