Se desploman 30% ventas en el Agropecuario por cobro de estacionamiento: condóminos | Newsweek México

Desde la colocación de las plumas de estacionamiento para iniciar con el sistema de cobro a clientes y comerciantes en el Centro Comercial Agropecuario, las ventas se han desplomado hasta un 30%, según denuncian condóminos inconformes con la medida.

El integrante del Frente Unido de Condóminos A.C., José Ángel Muñoz, aseveró que desde este lunes se inició con el cobro por el uso del estacionamiento al interior del centro comercial, pero desde que se colocaron las plumas para evitar el libre tránsito, las ventas cayeron hasta en un 30%, lo que ha provocado incertidumbre, preocupación e inconformidades por parte de la mayoría de los comerciantes.

“Nos han afectado en nuestros intereses, vean cómo está de sólo, sólo hay una fila para pagar, pero como estaba diario el Centro Comercial Agropecuario lleno de clientes, se han ido muchos, la mayoría dicen que no están de acuerdo, menos para estar haciendo filas para entrar y salir. Desde que estaban las plumas empezó a bajar la cantidad de personas, ahorita yo creo que estamos en un 30% menos, a comparación de la semana pasada, aquí somos miles de familias que vivimos directa o indirectamente de este lugar”.

Comentó que el pasado viernes un juez federal otorgó la suspensión provisional al amparo promovido por la organización que congrega a más de 600 condóminos, para echar atrás el cobro del estacionamiento, pero los administrados del centro comercial, encabezados por Gerardo Palomino, han hecho caso omiso y continúan cobrando el uso del estacionamiento.

“Aquí tenemos un amparo de suspensión de cobro por parte de una autoridad federal, donde dice que no se permitirá el cobro, es una suspensión temporal hasta que no den una resolución, pero estos señores desde ayer están cobrando porque dicen que el documento no tiene ninguna validez”.

José Ángel Muñoz criticó que la administración haya tomado la decisión de imponer tarifas por el uso del estacionamiento de forma unilateral, sin tomar en cuenta la opinión de los condóminos.

“No nos tomaron en consideración, nunca se hizo una asamblea donde la mayoría aprobara esa decisión que ellos tomaron”.

Agregó que hasta el momento no se les ha informado en qué se aplicaría el dinero obtenido por el cobro de las cuotas, por lo que incluso no descartan que se busque favorecer a alguna empresa para concesionar el servicio.

“Según tenemos entendido, ellos lo concesionaron a terceras personas, eso ya es más grave el asunto, está concesionado a unas personas de Michoacán, ni siquiera son del estado, según dicen ellos, es a Consorcio de Estacionamientos Grupo Pásale”, puntualizó.

Por lo anterior, los comerciantes del principal centro de abastos de alimentos y productos de la canasta básica de Aguascalientes, piden que se haga valer la resolución de la justicia federal y se dé marcha atrás con la medida, ya que, de lo contrario, sus ingresos se verán mermados en una mayor cantidad a las afectaciones que han tenido hasta ahora.