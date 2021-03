Se amparan en Prodecon, no quieren dejar el puesto | Newsweek México

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló en la mañanera de este martes que desde hace dos años, no puede sustituir al procurador de la Defensa del Contribuyente, porque se han amparado para no dejar el puesto.

Es un derecho presidencial enviar una terna al Senado para renovar este nombramiento que va de la mano con la Secretaría de Hacienda.

“Yo llevo, bueno, nosotros, como dos años queriendo nombrar al procurador de la Defensa de los Contribuyentes y el procedimiento consiste en que tengo que enviar una terna al Senado para que el Senado elija de la terna al procurador de la Defensa de los Contribuyentes. Pues no he podido nombrar en dos años, porque creo que son dos o tres veces que envío la terna y se amparan los que están, de hecho, de facto encargados de la Procuraduría de Defensa de los Contribuyentes, los que manejaban antes la procuraduría, que ya se encariñaron y no quieren dejar el cargo, por algo será”, explicó.

El Presidente mencionó que frente a estos amparos, le pidió al consejero jurídico que tratara el tema con el Consejo de la Judicatura, aunque no lo hizo por escrito.

“¿De qué se trata?, ¿por qué quieren permanecer ahí?. Entonces, somos respetuosos del amparo y no podemos nombrar o no puede el Senado nombrar; todas estas cosas las vamos a ventilar. ¿Ustedes se imaginaban algo así?”, comentó López Obrador a los reporteros que cubren el Palacio Nacional cada mañana.

NO SON INTOCABLES

El Ejecutivo federal consideró que aunque no es una intromisión al Poder Judicial y es respetuoso de la autonomía y de la independencia de los jueces, no pueden ser intocables.

“Ya se acabó aquello de que no se puede tocar al intocable, sí agradezco mucho al presidente de la Corte, porque se le dio entrada a nuestra queja y ahora van a resolver de acuerdo a lo que proceda.

“Pero también es llamar la atención sobre estas actuaciones que además resultan atípicas. ¿Cómo, al día siguiente de que se publica la ley, la suspensión?”, dijo.

El Presidente adelantó que no dejará de presentar quejas frente a las corruptelas y de la actuación de jueces que cuando se trata de negocios jugosos que afectan a la hacienda pública actúan defendiendo estos intereses.