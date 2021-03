Pide AMLO al INE que recapacite y sea imparcial | Newsweek México

En medio de la polémica entre Morena y el Instituto Nacional Electoral (INE) por la regla de sobre representación que se quiere aplicar en las elecciones de junio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, volvió a acusar al organismo encargado del tema electoral, que fue quien le hizo fraude en los anteriores comicios donde fue derrotado por el PAN y el PRI.

“Yo siempre he dicho que el INE en otros tiempos se han prestado a los fraudes electorales o se han hecho de la vista gorda. Desde luego que tengo pruebas de lo que estoy diciendo; es más, he sido víctima del fraude electoral y de la complicidad de los organismos electorales; he padecido eso, nos robaron la Presidencia en el 2006, en el 2012 estábamos pidiendo que se anulara la elección presidencial porque habían gastado mucho más del tope de campaña”, aseguró a reporteros en una gira por Campeche.

El Presidente dijo que si ganó en 2018 no fue por la imparcialidad del INE, sino porque la gente votó por él, y frente a eso no se podía hacer nada.

“Yo espero que recapaciten, porque hasta las piedras cambian de modo de parecer, y que ya actúen con rectitud, con integridad, con legalidad y que se haga valer la democracia, que sean auténticos, verdaderos jueces, que no se inclinen a favor de nadie, que tomen partido por la libertad y por la democracia”, afirmó.