Los partidos tradicionales le han fallado al estado: Atilano en su registro como candidato a gobernador de BC | Newsweek México

El abogado Carlos Atilano se registró este domingo ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) como candidato a gobernador por el Partido de Baja California (PBC).

“[El estado] necesita un gobernante honesto, un gobernante que anteponga los intereses ciudadanos a sus intereses personales o de las directivas de los partidos”, declaró Atilano durante el registro.

En un comunicado, el candidato resaltó que los partidos tradicionales del antiguo y actual régimen le han fallado al estado y aseguró que apuestan a una baja participación ciudadana para retener su poder.

“Los partidos le apuestan a que con un 27 por ciento de participación electoral, les alcance para ganar a los mismos de siempre, los priistas, panistas y ahora los morenistas, que conviven y comen del mismo plato”, dijo.

Mencionó también que la inseguridad está fuera de control en el estado y opinó que es necesario considerar nuevos perfiles para obtener resultados diferentes.

“Todos los partidos, de todos los colores, nos han fallado en lo fundamental, que es darnos paz y tranquilidad. Hoy merecemos voltear a ver perfiles diferentes que nos den un mínimo de esperanza de que las cosas pueden cambiar”, agregó.

Por último, el licenciado señaló que para generar un verdadero cambio se necesita inspirar y movilizar a la ciudadanía para que participen en las próximas elecciones.

“Necesitamos darle esperanza a este 70 por ciento que no vota, decirles que no somos iguales, hoy queremos encabezar una candidatura esencialmente ciudadana, para ser un gobierno de ciudadanos que trabaje para los ciudadanos y no para nadie más”, concluyó en el comunicado.