La 'inversión ángel' brinda a los 'influencers' la oportunidad de asegurar su futuro | Newsweek México

FINALMENTE lo lograste. Después de años de girar la rueda del hámster y pasar horas soñando despierto con el contenido nuevo que ibas a generar, practicando, filmando, editando, promocionando y acumulando un gran número de seguidores en tus redes, por fin logras obtener tu primer gran contrato con una marca… y luego otro… y otro.

A estas alturas has logrado ganarte la vida con el contenido de tus redes sociales. El ritmo sigue siendo vertiginoso, pero sientes cómo los ojos de todo el mundo están sobre ti. Es bastante sorprendente poder respirar y sentirse seguro sabiendo que eres oficialmente un influente (influencer). Tu trayectoria profesional está establecida.

¿Realmente es así? Por experiencia personal puedo decirles que la carrera de un influente en las redes sociales es altamente efímera. Los periodos de atención son cortos. Mientras los influentes están buscando el trato de marca que traerá el próximo cheque de pago, las marcas (y los fanáticos) buscan constantemente a la próxima gran personalidad que se volverá viral. Cuando lo logras es maravilloso. Sin embargo, cuando sales, puede ser difícil abrirte camino a codazos para volver a ser el centro de atención.

Ahí es cuando vale la pena tener un “Plan B” para tu trayectoria profesional. Para los influentes exitosos, el dinero que se ganan con las ofertas de hoy puede parecer mucho. Definitivamente puede financiar ese viaje a todo lujo que siempre has deseado, pero al igual que las ofertas de temporada, será pasajero. El dinero que ganes ahora puede ayudar a comprar un nuevo reloj o podría habilitar tu Plan B.

Mirar hacia el futuro permite asegurar algo hacia dónde avanzar y es una manera de generar riqueza a largo plazo. Mi experiencia sugiere que la vida útil promedio de una carrera en las redes sociales es de dos a tres años, así que créanme, llegará un momento en que la gente no va a presionar “compartir” a tu último baile o ya no encontrará divertidos tus videos de bromas.

La “inversión ángel” es una excelente manera de crear un portafolio de inversión diverso. El riesgo puede ser alto, pero también puede ofrecer un atractivo retorno de inversión. Los inversionistas ángeles pueden destinar recursos a industrias sobre las que están interesados o a empresas dirigidas por expertos con currículums impresionantes en quienes confían. Una de las razones para buscar este tipo de inversión angelical es financiar tus esfuerzos y el futuro de otros. Si eso suena arrogante, piensa en todas las marcas que conocemos y amamos que no habrían salido a la luz si no hubiera sido por el respaldo de las personas que sintieron que el producto, el servicio o la visión general eran importantes.

Otro beneficio que muchos influentes jóvenes no consideran es que la inversión ángel proporciona una forma valiosa de establecer contactos. ¿Qué mejor manera de reunirse y discutir ideas con algunas de las mentes empresariales más creativas e innovadoras del mundo? Es una excelente oportunidad para aprender sobre varias industrias, especialmente al comenzar el viaje de descubrir qué sigue en su carrera.

Tomando esto en cuenta, volvamos a tu carrera como influente. La inversión ángel no significa que pretendamos frenar tus planes actuales. En todo caso, puede ayudar a acelerarlos. Convertirse en un inversor serio muestra a los seguidores y a los posibles socios de marca qué es en lo que realmente se cree. Es otra manera para que el público te conozca, al respaldar las marcas y empresas que te parecen interesantes.

Así que, por supuesto, sigue practicando la coreografía para el próximo desafío de baile que estás a punto de hacer viral. Hay que atraer a los seguidores para que te vean. Pero, al mismo tiempo, hay que tener en cuenta la poca capacidad de atención que es común en nuestra cultura actual y la fugacidad de las asociaciones de marca. Al investigar y realizar inversiones estratégicas, el futuro será menos azaroso y aprovecharás todo el arduo trabajo de hoy en los años venideros. N

—∞—

La información proporcionada aquí no es un consejo de inversión fiscal o financiero. Debe consultar con un profesional autorizado para asesoría sobre su situación específica. Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek.