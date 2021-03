Finlandia es elegido como el "país más feliz del mundo", México está en el lugar 36 | Newsweek México

FINLANDIA fue elegido este viernes por cuarto año consecutivo el “país más feliz del mundo”, por delante de Dinamarca, Suiza e Islandia, en una clasificación mundial del bienestar que se ha visto afectado de maneras dispares por la pandemia.

Alemania se sitúa en 13º lugar, Canadá en 14º, Reino Unido en el 17º, Estados Unidos en el 19º y España en el 27º. Europa monopoliza nueve de los diez primeros puestos.

Costa Rica es el primer país latinoamericano en esta lista, en el puesto 16º, seguido de Guatemala (30º), Uruguay (31º), Brasil (35º), México (36º), Panamá (41º) y Chile (43º), en una lista de 149 naciones que tiene en cuenta datos de los últimos tres años.

El país 149º, es decir, el más infeliz según esta lista, es Afganistán, una nación sometida a décadas de guerras y conflictos, acompañado en los últimos puestos por varios países africanos.

Los autores del estudio, patrocinado por Naciones Unidas y que se publica desde 2012, usan sondeos de la empresa Gallup que interrogan a los entrevistados sobre su percepción de la felicidad y cruzan estos datos con cifras del PIB, datos sobre libertad individual, corrupción y otros para llegar a un resultado.

Comparando esta lista con otras anteriores a la pandemia, los autores del estudio comprueban que ha habido “una frecuencia de emociones negativas significativamente superior” en un tercio de países.

Pero en 22 países, no se percibe un declive del bienestar ni tampoco de la percepción que la gente tiene de su propia vida, resume, sorprendido, John Helliwell, uno de los autores del estudio.

“Una explicación posible es que la gente ve el COVID-19 como una amenaza común y exterior que hace daño a todo el mundo y que ha generado un mayor sentimiento de solidaridad y empatía”, dijo el experto.

In a Lamentable Year, Finland Again is the Happiest Country in the World https://t.co/jGzx81PEo2 via @HappinessRpt pic.twitter.com/oUp6crxZJi

— Happiness Report (@HappinessRpt) March 19, 2021