Estrategia de vacunación en Aguascalientes es clara y bien planeada: delegado federal | Newsweek México

A pesar de los cambios en el flujo de la información sobre el reparto de fichas para acceder a la vacuna contra el Covid-19 en la segunda jornada de inoculación de adultos mayores de 60 años de edad en el municipio de Aguascalientes, el delegado de la Secretaría del Bienestar del gobierno federal, Aldo Ruíz Sánchez, aseguró que la estrategia de logística para la vacunación es clara, definida y bien planeada.

“La información de la estrategia está concreta, y se ha enviado mil veces a los medios de comunicación, está más que clara, si la queremos ver, bueno, sino ya no es cuestión nuestra, no se dijo nunca que no se iban a repartir fichas, sino que íbamos a definir la estrategia concreta para poder ver cuántas fichas íbamos a dar”.

Al respecto, dijo que la decisión de entregar fichas durante la tarde del jueves a las personas que se encontraban en las filas al exterior de los puntos de vacunación, se dio a partir de la definición de la cantidad de dosis que se aplicarían en cada lugar y la red de refrigeración por la que tendrían que pasar los biológicos, a pesar de que durante la mañana la indicación fue que las personas se fueran a sus domicilios ya que no se les darían fichas, como se hizo en la primera jornada.

“Estábamos definiendo cuántas dosis íbamos a poner por punto, y cuánta gente teníamos formada, se tardó un poco porque no es como cambiar una hielera a otro lado, es generar protocolos de la red de frío para poderlas cambiar, aquí lo importante es definir una cosa, hacer el esfuerzo para que las personas que estuvieron formadas no se queden sin vacuna”, subrayó.

Reiteró que la prioridad para las autoridades federales es proteger la integridad y la salud de las personas y no exponerlas a que pernocten a la intemperie, por lo cual se ha optado por entregar fichas durante el día previo a la aplicación del biológico.

“Hemos detectado publicaciones en páginas falsas que están llamando a la gente al desorden, entonces es importante informarse por canales oficiales de comunicación y que no es necesario que se queden a dormir, para todas y todos está garantizada su vacuna”.

Por otra parte, el funcionario federal acusó un boicoteo de la estrategia por parte de adultos mayores cuyo primer apellido no iniciaba con las letras B, C o D, pero que de igual forma se presentaron en los puntos de vacunación exigiendo que se les colocara el biológico, lo que generó mayor desorden en las filas.

“Se empezaron a formar yo creo que, para lastimar y boicotear, se dijo que íbamos a dar fichas desde las 8 de la mañana, eso generó que la gente se empezara a aglomerar a los puntos de vacunación, sin embargo está llegando más gente que no corresponde a las letras a exigirnos las vacunas porque se enteraron que estaban dando ficha”.

Ruíz Sánchez agregó que durante la próxima semana se prevé la llegada de un nuevo cargamento de alrededor de 8 mil dosis de la vacuna de Sinovac, aunque por lo pronto no se ha definido en cual sector poblacional se aplicarían, ni si se adoptará la misma estrategia de entrega anticipada de fichas.

No descartó que algunas de las vacunas sean aplicadas como segundas dosis en los adultos mayores de 60 años de edad de los municipios del interior.

Se prevé que en abril se concluya con la aplicación de la primera dosis a los más de 140 mil adultos mayores de 60 años de edad de los 11 municipios de Aguascalientes.