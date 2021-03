Comisión Europea propone certificados verdes digitales para restablecer la ‘libertad de circulación’ | Newsweek México

LA PRESIDENTA de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó este miércoles un proyecto de emisión de un certificado sanitario para que los viajes sean “seguros” y con ello se pueda ayudar a Estados miembros de la Unión Europea a restablecer la “libertad de circulación”.

El documento ha sido nombrado de manera oficial como Certificado Verde Digital y será la prueba de que una persona ha sido vacunada contra COVID-19, recibió un resultado de prueba negativo o se recuperó de la enfermedad.

Estará disponible, de forma gratuita, en formato digital o en papel, también incluirá un código QR para garantizar la seguridad y autenticidad del certificado.

“La Comisión creará una puerta de enlace para garantizar que todos los certificados puedan verificarse en la Unión Europea y ayudará a los Estados miembros en la implementación técnica de los mismos.

“Los Estados miembros siguen siendo responsables de decidir qué restricciones de salud pública pueden eximirse a los viajeros, pero tendrán que aplicar dichas exenciones de la misma manera a los viajeros titulares de un certificado ecológico digital”, señaló la Comisión en un comunicado.

La vicepresidenta de Valores y Transparencia, Věra Jourová, dijo: “El Certificado Verde Digital ofrece una solución en toda la Unión Europea para garantizar que los ciudadanos se beneficien de una herramienta digital armonizada para apoyar la libre circulación. Este es un buen mensaje de apoyo a la recuperación.

“Nuestros objetivos clave son ofrecer una herramienta fácil de usar, no discriminatoria y segura que respete plenamente la protección de datos. Y seguimos trabajando hacia la convergencia internacional con otros socios”.

Por su parte, el comisario de Justicia, Didier Reynders, dijo: “Con el Certificado Verde Digital, estamos adoptando un enfoque europeo para garantizar que los ciudadanos de la Unión Europea y sus familiares puedan viajar de forma segura y con restricciones mínimas este verano.

“El Certificado Verde Digital no será una condición previa para la libre circulación y no discriminará de ninguna manera. Un enfoque común de la Unión Europea no solo nos ayudará a restablecer gradualmente la libre circulación dentro de la región y evitar la fragmentación, también es una oportunidad para influir en los estándares globales y predicar con el ejemplo basado en nuestros valores europeos como la protección de datos”.

La Comisión informó que “por razones jurídicas, son necesarias propuestas separadas para los ciudadanos y los no ciudadanos de la Unión Europea”, aunque señaló que “no existe diferencia de trato entre los ciudadanos y los no ciudadanos admisibles a efectos de los certificados”. N