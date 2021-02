Trump pudo evitar el 40 por ciento de las muertes en EU: The Lancet | Newsweek México

LA PRESTIGIADA revista médica The Lancet asegura que Estados Unidos pudo evitar el 40 por ciento de las muertes por COVID-19 en ese país, de acuerdo con su informe “Políticas públicas y salud en la era Trump”, publicado el jueves.

“El tiempo del presidente Trump en el cargo trajo desgracia a Estados Unidos y al planeta”, inicia el documento que califica como “desproporcionado” el efecto de la pandemia sobre ese país, que a la fecha ha registrado más de 26 millones de casos diagnosticados y más de 450,000 muertes por COVID-19.

“De esas muertes, el 40 por ciento podrían haberse evitado si la tasa de mortalidad del país hubiera reflejado el promedio ponderado de las otras naciones del G7”, explica el informe.

“Muchos de los casos y muertes eran evitables. En vez de alentar a la población estadounidense a luchar contra la pandemia, el presidente Trump rechazó públicamente su amenaza (a pesar de reconocerla en privado). A medida que se propagaba la infección, desalentó la acción y evitó la cooperación internacional”, arremete The Lancet.

Aunque Trump es responsable de las acciones de su administración, los autores del informe señalan que muchos problemas se remontan a décadas pasadas como consecuencia de las políticas neoliberales promovidas por líderes republicanos y demócratas, por lo que la esperanza de vida de los estadounidenses se ha reducido en comparación con otros países desarrollados.

El informe subraya que, bajo la administración de Trump, 2.3 millones de personas quedaron sin seguridad social, cifra que se sumó a los 28 millones de estadounidenses que ya no tenían esa prestación cuando el republicano asumió el cargo. De esos 2.3 millones de personas, 726,000 eran niños.

La gestión pública del empresario también acentuó la brecha de mortalidad entre los estadounidenses blancos y negros, la cual se incrementó en 50 por ciento durante la pandemia. Mientras, la esperanza de vida de los latinoamericanos disminuyó en 3.5 años.

“Trump se aprovechó de la ira de las personas blancas de bajos y medianos ingresos —con perspectivas de vida venidas a menos— para movilizar el ánimo racial y la xenofobia, logrando su apoyo para impulsar políticas que benefician a las corporaciones y a las personas con ingresos altos, pero que amenazan el sistema de salud. Su logro legislativo emblemático fue haber recortado los impuestos por un billón de dólares para las corporaciones y personas con ingresos altos, lo que provocó un agujero presupuestario que utilizó para justificar el recorte a los subsidios alimentarios y de atención médica”, menciona el reporte.

Los autores del informe son parte de The Lancet Commission, que incluye a investigadores y médicos destacados. Steffie Woolhandler, una de las autoras que trabaja como médico de atención primaria y como profesora de salud pública y políticas de salud en la Facultad Hunter College de la City University of New York, dijo a Newsweek que el presidente Joe Biden se ha “movido rápidamente” para abordar algunas de las peores políticas de Trump, pero advirtió que la nueva administración aún debe hacer mucho más.

“Revertir las décadas de retraso en la salud de los estadounidenses requerirá reformas mucho mayores, que incluyen servicio médico para todos, revertir los efectos de la pobreza y la falta de oportunidades para la población nativa y afroamericana, así como la aprobación de los acuerdos para combatir el calentamiento global.

“Además, asignar apoyo federal adicional para nutrición, vivienda, educación y otros programas que son esenciales para la salud”, respondió Woolhandler, vía correo electrónico. “Estas necesidades sociales deberían financiarse mediante reducciones en el gasto de defensa y asignar mayores impuestos a las personas con mejores ingresos”.

Woolhandler señaló que otras políticas características de la administración de Trump —como “avivar el racismo” y eliminar las regulaciones impuestas a las empresas contaminantes— también presentarán efectos en el corto plazo.

Mary Bassett, otra integrante de la comisión de The Lancet y directora del Centro FXB de la Universidad de Harvard, dijo en un comunicado de prensa que en el informe se destaca “el aumento de las disparidades raciales en la salud, durante los últimos cuatro años, especialmente a medida que el COVID- 19 cobró un precio severo y desigual en los pueblos negros, latinos e indígenas”.

Bassett calificó como “desastrosa” la reacción de Trump frente a la pandemia, evidenciando que las desigualdades raciales existentes no se abordaron. “Es hora de dejar de decir que estas brechas evitables no se pueden erradicar”, escribió. N

—∞—

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek