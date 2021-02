Los talibán advierten sobre la posibilidad de "una gran guerra" si EU no se retira de Afganistán | Newsweek México

LOS TALIBÁN advirtieron este viernes a Estados Unidos sobre la posibilidad de “una gran guerra” en caso de que en mayo no tenga lugar la retirada de tropas de Estados Unidos que figura en el acuerdo de paz firmado en febrero de 2020 entre Washington y los insurgentes.

El portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, afirmó a finales de enero que la salida prevista de las tropas estadounidenses de Afganistán podría detenerse, puesto que “los talibán no están cumpliendo” con su parte del acuerdo de paz.

“El acuerdo de Doha no debe ser visto bajo el prisma de individuos que persiguen sus intereses personales al continuar con la violencia y el asesinato a costa de los intereses generales de ambos pueblos y naciones”, han sostenido los talibán en un comunicado publicado en su página web.

As I said at the briefing today, the US supports the Afghan peace process and no decision has been made on future force posture.

