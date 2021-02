Activistas protestan por reapertura de centro de detención para niños inmigrantes en Florida | Newsweek México

POLÍTICOS y activistas expresaron este jueves su disgusto por la supuesta reapertura de un centro de detención en Florida para inmigrantes menores de edad que no están acompañados por adultos, y que había cerrado en medio de acusaciones de maltrato.

El centro de detención de Homestead, en el sur de Florida, albergó a más de 3,000 menores indocumentados hasta que cerró en agosto de 2019, en medio de las protestas contra las políticas migratorias del expresidente Donald Trump y reportes de prensa según los cuales el lugar no estaba preparado para proteger a los niños en caso de huracán.

La herida se reabrió el martes, cuando el diario local Miami Herald reportó, citando fuentes anónimas del Departamento de Seguridad Interior, que el gobierno del nuevo presidente demócrata, Joe Biden, planea reabrir este centro tras haber hecho lo mismo con otro en Texas esta semana.

El centro se vio envuelto en controversia en 2019, luego de que se dieran a conocer reportes de abuso sexual, hacinamiento y prácticas de contratación negligentes, según el portal de Vox.

La Oficina para el Reasentamiento de Refugiados (ORR), un programa del Departamento de Salud que opera estos refugios, no confirmó a la AFP esta aseveración.

Pero Thomas Kennedy, coordinador en Florida de la organización de derechos de los inmigrantes United We Dream, apuntó con el dedo a la vicepresidenta Kamala Harris, quien había prometido cerrar estos centros de detención privados cuando los visitó como senadora y precandidata demócrata en 2019.

“Esperamos que (Harris) muestre el mismo nivel de entusiasmo para oponerse a este centro, ahora que ella tiene un papel destacado como vicepresidenta del gobierno”, dijo Kennedy.

“We are calling on the Biden admin to not open this detention camp for children that symbolizes some of the worst abuses from Trump era immigration policies”-@tomaskenn pic.twitter.com/R04uliNw5P

— AFSC Florida (@afscfl) February 25, 2021