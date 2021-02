Ministro turco llama “desviados LGTB” a jóvenes arrestados “por denigrar valores del islam” | Newsweek México

EL PRESIDENTE TURCO, Recep Tayyip Erdogan, atacó duramente este lunes al movimiento de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB), acusándolo de “vandalismo” y declarando que las juventudes de su partido no defendían a dicha comunidad.

“Vamos a llevar hacia el futuro no a una juventud LGTB, sino a una juventud digna de la historia gloriosa de esta nación”, declaró Erdogan durante un discurso en Ankara destinado a los responsables de su partido, el AKP (islamoconservador).

“Ustedes no forman parte de la juventud LGTB. Ustedes no son parte de esos jóvenes que cometen actos de vandalismo. Al contrario, ustedes son quienes reparan los corazones rotos”, agregó.

El discurso se da dos días después de que cuatro estudiantes turcos fueron arrestados, acusados de haber expuesto en la Universidad Bogazici, en Estambul, un cuadro en el que aparecía representada la Kaaba (el lugar más sagrado del islam) con un arcoíris, el símbolo asociado a la comunidad LGTB.

Los cuatro fueron acusados de “incitación al odio”; la oficina del gobernador de Estambul dijo que denigraron abiertamente los valores religiosos del islam y por ahora, dos de los jóvenes están en arresto domiciliario mientras otros dos siguen detenidos.

El ministro de Interior, Suleyman Soylu, creó una gran indignación el sábado luego de declarar en un tuit que “cuatro desviados LGTB” habían sido arrestados.

Aunque la homosexualidad es legal en Turquía, las personas homosexuales continúan siendo objeto de acoso.

En los últimos años, varios eventos LGTB como el desfile del Orgullo Gay de Estambul fueron prohibidos.

En 2010, las asociaciones de personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) documentaron en Turquía 16 asesinatos presuntamente cometidos por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Muchos crímenes de odio no se denuncian, y cuando sí se hace, a menudo tales actos no se registran como delitos y es habitual que el móvil del delito no se investigue, informó Amnistía Internacional.

En Turquía, las personas LGBT sufren discriminación por parte de funcionarios de los servicios de salud, en la educación, la vivienda y el lugar de trabajo.

Una de las consecuencias de esta discriminación es que, al no poder encontrar empleo, muchas mujeres transgénero se ven obligadas ejercer ilegalmente el sexo como profesión, actividad en la que son objeto de un hostigamiento adicional por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con la imposición de multas arbitrarias, por ejemplo. Las que se oponen a esta práctica pueden ser objeto de amenazas y violencia por parte de dichos funcionarios, dio a conocer la misma organización.

“Las declaraciones oficiales hechas por autoridades y funcionarios, así como su impacto en los medios de comunicación, alimentan una tolerancia oficial de la homofobia y la transfobia. Bajo este clima ni se pone el freno a la discriminación, violencia y acoso contra personas LGBT por parte de policías y militares ni se implementan medidas efectivas para prevenir e investigar supuestos crímenes de odio dirigidos contra personas en base a su orientación sexual o su identidad de género”. N