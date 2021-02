Pide Presidente a E.U. no meterse en temas nacionales | Newsweek México

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México es libre, soberano e independiente y no se inmiscuye en los asuntos de Estados Unidos de América, no se mete con ninguna nación del mundo, porque no quiere que nadie decida sobre lo que les corresponde a los mexicanos.

Añadió que tienen la libertad de opinar, pero tendrán que respetar el manejo que el gobierno de México haga su política eléctrica.

Aunque dijo que no era contradecirse ni entrometerse, pero López Obrador censuró que la política energética que tienen en Estados Unidos no funciona, y un ejemplo dijo, fueron las heladas en Texas que los dejó sin energía.

“No es contradecirme y entrometerme, pero ahora que tuvieron el problema de las heladas en Texas se dio a conocer que no funciona bien la política energética que se aplica, cuando menos en ese estado y en otros estados de la Unión América, pero eso ya no me corresponde a mí mencionarlo”, afirmó.