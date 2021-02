Pide AMLO a gobernadores acuerdo por la democracia | Newsweek México

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los gobernadores del país que establezcan una “auténtica democracia”, con miras al próximo proceso electoral en junio de este año.

“Gobernadora, gobernadores y jefa de Gobierno de la Ciudad de México, les propongo de la manera más horizontal y respetuosa que establezcamos un acuerdo nacional en favor de la democracia. Por mi parte, les manifiesto que actuaré como siempre, con absoluta rectitud y en defensa de la soberanía popular, y a esto mismo les convoco a ustedes”, escribió.

López Obrador exhortó a no intervenir para apoyar a ningún candidato de ningún partido; a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales; a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas; a impedir la compra de lealtades o consciencias.

Además también a no traficar con la pobreza de la gente; a no solapar a tramposos o mapaches electorales; a evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas.

“Como es evidente, en la actualidad hay condiciones inmejorables para convertir en realidad esa aspiración histórica de México y establecer una verdadera democracia en nuestro país. El pueblo así lo demanda; hay partidos bien definidos en el terreno político e ideológico, existen instituciones electorales encaminadas a ser cada vez más libres e independientes”, dijo.

El Ejecutivo Federal dijo que en México se han vivido tres momentos democráticos, el primero cuando triunfó Francisco I. Madero, luego en el año 2000 con Vicente Fox y el tercer evento que consideró triunfó la democracia fue cuando él mismo ganó las elecciones presidenciales en 2018.

En la misiva que leyó en su conferencia mañanera, afirmó que sostiene desde la Presidencia de la República el compromiso de respetar y hacer respetar la voluntad soberana del pueblo.

Agregó que la historia ha enseñado que la estabilidad política no se consigue en ausencia de libertad, ni mediante el puro progreso material.

“La democracia podrá no traer el cuerno de la abundancia, pero sí produce equilibrios necesarios para evitar que una persona o una minoría se adueñe del poder público y se propicie que la riqueza, en vez de distribuirse con justicia, se concentre en unas cuantas manos”, estableció.