La OMS alerta por comercialización fraudulenta de vacunas en México | Newsweek México

EL SISTEMA de las Naciones Unidas en México denunció a defraudadores que se hacen pasar por funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para vender vacunas contra el COVID-19.

El modus operandi de estos defraudadores incluye la solicitud de datos personales para firmar supuestos contratos que formalizan la transacción, por lo que la ONU hizo un llamado a la población para no proporcionar ningún tipo de información sensible a este tipo de personas que no tienen ningún tipo de vínculo con los organismos internacionales.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de México estará recibiendo las llamadas para denunciar este tipo de irregularidades en caso de que los ciudadanos sean abordados por estos defraudadores.

“Desde el Sistema de las Naciones Unidas en México aclaramos que esto es un fraude. Ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ni ninguna otra agencia de la ONU venden vacunas contra la COVID-19”, se alertó en un comunicado distribuido por el Centro de Información de la ONU en México.

“Pedimos a las personas, empresas e instituciones que estén atentas. No se dejen engañar, no proporcionen sus datos ni realicen pagos solicitados a nombre de OPS/OMS ni de ninguna otra agencia de la ONU con la finalidad de adquirir vacunas”, enfatiza la comunicación oficial.

El organismo internacional recordó a la población que las vacunas en México solo están disponibles a través de los programas de vacunación del gobierno y que solo las instancias autorizadas —con personal plenamente identificado— son los canales lícitos para recibir el biológico.

En caso de ser víctima de este intento de fraude, la ONU pide presentar la denuncia correspondiente ante la Cofepris, a través de su página de internet.

En otros países también se han registrado denuncias de venta fraudulenta de vacuna. En Europa y en Estados Unidos se han observado estafadores en línea que —por medio de correos electrónicos y aplicaciones de celular— atraen a víctimas a quienes convencen de que obtendrán la inyección “en pocos días” con un pago de 150 dólares.

Ante estas irregularidades, el FBI y la Interpol emitieron una alerta sobre la aparición de operaciones fraudulentas relacionadas con la vacuna contra el COVID-19, poniendo énfasis en que la supuesta venta de vacunas significa un riesgo para la salud y la vida de las personas. N