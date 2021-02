Inicia vacunación contra el Covid-19 de 8 mil adultos mayores en Aguascalientes | Newsweek México

La mañana de este lunes inició la etapa de vacunación contra el Covid-19 de los primeros adultos mayores de 60 años de edad en Aguascalientes, luego de recibir 8 mil 310 dosis de la vacuna durante la tarde de este domingo.

Los municipios elegidos para arrancar la campaña de vacunación fueron Cosío, Rincón de Romos y San José de Gracia, tres de las demarcaciones con los mayores índices de pobreza, tal y como fue la instrucción del gobierno federal.

Fue así que, desde temprana hora, decenas de adultos mayores acudieron a los centros de vacunación, con previa notificación de los Servidores de la Nación.

Las inclemencias del clima, que rondaban los 3 grados centígrados, no fueron impedimento para que los adultos mayores llegaran con ánimo y esperanza para recibir la primera dosis del biológico de AstraZeneca.

Para Cosío se destinaron 1,740 dosis, para San José de Gracia fueron 1,080 dosis, mientras que para Rincón de Romos se reservó la mayor cantidad: 5 mil 490.

La habitante de Cosío, Olga Adame Peñaloza, de 75 años, fue la primera adulta mayor en ser inmunizada en Aguascalientes, motivada por los casos de Covid-19 que padecieron hace unos meses sus hijos y nietos.

“Dos hijos y dos nietos ya tuvieron Covid, fueron casos muy leves, estuvieron tratándose con un doctor de la familia y gracias a él pudieron salir adelante, gracias a Dios a mí no me contagiaron. Anoche nos marcaron de la Secretaría del Bienestar y de la presidencia municipal, directamente me fueron a visitar para que trajera mis documentos y que estuviera antes de la hora para este acto”.

Ante ello, mencionó que la llegada de las vacunas representa la esperanza para superar la pandemia.

“Me siento muy tranquila, muy satisfecha y agradecida con todos los gobiernos, federal, estatal y municipal, que han hecho todo lo posible por traer este beneficio hasta este pueblito tan pequeño, pero que debemos de tener el mismo derecho”.

Después de recibir la vacuna, los adultos mayores permanecieron en observación durante 30 minutos, sin que hasta el momento se reporten efectos adversos de consideración en la población que ya ha recibido el biológico.

Al respecto, el gobernador del Estado, Martín Orozco Sandoval, se dijo confiado en que se puedan aplicar el 100% de las dosis entre el lunes y el martes, gracias al personal con el que se cuenta en las Brigadas Correcaminos.

“Entre hoy y mañana se terminarán las 8 mil dosis, la capacidad que tiene el gobierno es impresionante, el problema ahorita sigue siendo la producción de los laboratorios, y vamos a seguir recibiendo las vacunas del gobierno federal”, destacó.

Cabe destacar que al corte de la 1:00 p.m. se habían aplicado 1,200 dosis, lo que representa el 14.4% del lote total que se recibió el fin de semana.