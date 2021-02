Hacen lo que pueden | Newsweek México

Las clases en línea continúan, lo cierto es que en materia de educación han fracasado todos los intentos por retornar a las aulas con un semáforo más inestable que certero. Mientras que los colegios privados, al borde la quiebra, se están quedando sin alumnos e irán en busca del amparo legal que les permita reabrir las escuelas.

El que sí regreso fue Ricardo Anaya, quien al volante sólo causó descontento por manejar mientras grababa el inicio de su gira por la República, pésimo ejemplo. Pero Anaya continúa con su objetivo de visitar mil municipios del país en su camino a la elección presidencial del 2024 y de pasó aprovechó para criticar la cuarta transformación y pedir que los recursos del Tren Maya y la refinería los usen para domar la pandemia.

Y otro ejemplo es la senadora Lily Téllez del PAN, quien no deja de arremeter contra Rusia y la decisión del Gobierno Federal de adquirir la vacuna rusa Sputnik V, asegurando un supuesto plan de ese país para eliminar a México a través de los 24 millones de dosis… Las cuales ni están aprobadas por la OMS.

El punto es que independientemente de su origen, lo cuestionable y cuestionado (no sólo por la legisladora sino también por especialistas) es que el antígeno ruso no tiene los estudios completos de factibilidad. Y el gobierno federal estaría cayendo en improvisaciones.

Las que sí tuvieron aprobación fueron las mañaneras, que han sido acaparadas por Olga Sánchez Cordero, quien -dicen- los periodistas la quieren más porque aburre menos… Igual y hasta la vemos de nueva imagen del famoso chocolate de mesa.

Y al no ver al presidente, un grupo poco famoso que va por México ya hasta lo estaba matando, pero López Obrador, quien jamás nos había privado de su presencia, anunció que padeció COVID y resucito al tercer día… Pero ¿fue realmente esa la razón de su ausencia?

La ausencia, pero de sentido común, es de Marko Cortez, quien en medio de diferencias con el senador Gustavo Madero –ex aspirante a la gubernatura de Chihuahua- decidió que era mejor abanderar para ese Estado a María Eugenia Campos Galván, misma que prometió luchar por muchas cosas, pero sobre todo contra el comunismo…

Campos fue proclamada por Cortez como el mejor perfil para gobernar Chihuahua, respaldada además por un fuerte grupo empresarial de esa entidad, que se ha pronunciado en contra de las prácticas antidemocráticas y comunistas de la 4T.

Y es la palabra que están ahora usando desesperadamente en política para sacar del libreto el muy gastado término de la corrupción, argumentando que debemos protegernos de los rusos y el comunismo.

¡Protegernos, pero de las fiestas clandestinas! En redes sociales aparece Lord Mis Zapatos… ¡Y No! No era el ex senador priísta y ex gobernador de San Luis Potosí, Teófilo Torres Corzo. Pero sí que se parecían y hasta los confundieron…

No hay duda, cada cabeza es un mundo y en cada mundo todos hacen lo pueden…