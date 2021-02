Guardia Costera de EU rescata a tres cubanos que llevaban atrapados 33 días en una isla desierta | Newsweek México

LA GUARDIA Costera de Estados Unidos rescató a tres ciudadanos cubanos que llevaban 33 días atrapados en la isla desierta de Cayo Anguila, en Bahamas, alimentándose a base de cocos.

Según relataron los rescatados, su barco se hundió hace “cinco semanas”, por lo que nadaron hasta esta isla donde han sobrevivido alimentándose con cocos, caracoles y ratas.

Una patrulla de la Guardia Costera que se encontraba vigilando la zona observó el lunes a los tres ciudadanos, dos hombres y una mujer, ondeando banderas improvisadas en la isla, ubicada entre los Cayos de la Florida y Cuba.

VIDEO: Images released by the US Coast Guard of the rescue of three Cuban nationals who were stranded for more than a month on Anguilla Cay, a desert island in the Bahamas pic.twitter.com/E1qIu9PtyU

