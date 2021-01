No fueron vacunados 50 médicos de primera línea en el Hospital Hidalgo: sindicato | Newsweek México

Aunque durante la semana pasada se logró inmunizar a más del 90% del personal médico que se encuentra en la primera línea de atención de la pandemia del Covid-19 en los hospitales públicos de Aguascalientes, aún hay un porcentaje de trabajadores que no recibieron la vacuna.

En el Hospital Hidalgo alrededor de 50 trabajadores del personal médico no recibieron la vacuna, ya que en días pasados se encontraban de vacaciones o por motivos de salud, según informó el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del hospital, Francisco Araiza Méndez.

“Algunos faltaron por temas de vacaciones o por riesgos, entonces faltan alrededor del 5% de la primera línea de atención, que serían alrededor de unas 50 personas, hablando de que en el hospital somos 1,600 trabajadores considerando suplentes, residentes e internos”.

Por lo anterior, refirió que se buscarán gestionar las dosis faltantes del cargamento de 975 vacunas que llegarán a Aguascalientes en las próximas horas.

“Entre el miércoles y jueves pasados se vacunaron en el hospital 740 trabajadores (…), hoy llegan las vacunas y mañana estaremos sabiendo cuántas vacunas llegaron y si se va a abarcar al 100% de los trabajadores”, puntualizó.

Al respecto, el dirigente sindical comentó que existe incertidumbre en los trabajadores del hospital, luego de que el gobierno federal informó que en las próximas semanas se reducirán los embarques de vacunas contra el Covid-19 a fin de destinar el biológico a países con mayores índices de pobreza.

“Hay incertidumbre de que no lleguen las dosis que nos faltan para terminar la primera etapa de vacunación y también que no llegue el refuerzo, también es importante porque 21 días después de la primera dosis se debe aplicar el refuerzo y se teme que no llegue y que no quedemos 100% cubiertos”.

No obstante, mencionó que se espera que tras reanudarse el abastecimiento masivo de la vacuna, se pueda completar la inmunización en el resto del personal médico del nosocomio, a fin de evitar brotes de contagios en las áreas no Covid y administrativas.

“Es importante que se vacune al 100% de los trabajadores del hospital porque platicando con los médicos del hospital, si no se cubre la vacuna para todo el personal, aunque sea administrativo, se pueden generar por ahí ventanitas donde entre el virus y no se generaría la inmunidad de rebaño que estamos buscando”, concluyó.