Funcionarios canadienses renuncian por salir de vacaciones al extranjero pese a restricciones del gobierno | Newsweek México

VARIOS FUNCIONARIOS canadienses renunciaron o fueron sancionados debido a que viajaron al extranjero para vacacionar pese a que las autoridades desaconsejan enfáticamente los viajes no esenciales para evitar la propagación del coronavirus.

Esta recomendación fue ignorada por trabajadores de los gobiernos de las provincias de Alberta y Ontario, así como algunos parlamentarios.

El primer ministro de Alberta, Jason Kenney, informó que pidió la renuncia de su jefe de gabinete, Jamie Huckabay y aceptó la dimisión de la ministra de Asuntos Municipales, Tracy Allard.

A través de sus redes sociales, Kenney dijo que aceptó la renuncia de los legisladores del Partido Conservador Unido (UCP) Jeremy Nixon y Jason Stephan.

Albertans have every right to expect that people in positions of public trust be held to a higher standard of conduct during COVID-19.

Over the weekend I have listened to Albertans who are sending a clear message that they want real consequences for these actions.

My statement: pic.twitter.com/uAw0DI0N67

— Jason Kenney (@jkenney) January 4, 2021