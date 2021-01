Renuncia Reynoso Femat al PAN; buscará ser alcalde por Fuerza por México | Newsweek México

En rueda de prensa, el ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, expresó su intención de buscar la candidatura a presidente municipal de Aguascalientes por el partido Fuerza por México en las elecciones del 6 de junio, para lo cual renunciará a su militancia en el Partido Acción Nacional (PAN).

Previamente, el ex mandatario manifestó a través de sus redes sociales el interés de participar en la contienda electoral con el partido de reciente creación, y que a nivel federal está vinculado con el secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Haces Barba.

Reynoso Femat indicó que en los próximos días presentará su renuncia al PAN, al considerar que concluyó su ciclo tras no ser incluido en los proyectos políticos del partido.

“En el PAN no sé si lo vean bien o mal, yo creo que muchos panistas ven mal lo que está sucediendo en Acción Nacional, yo por eso tomé mi decisión, yo pude haber aportado, yo pude haber sido equipo de todos los niveles, yo me pude poner a cualquier hora en cualquier tarea que me impusieran, sin embargo no me participan, he tocado puertas y no me las abren, y por lo tanto creo que el ciclo se acabó en Acción Nacional”.

De 1999 al 2001 fungió como presidente municipal de Aguascalientes. Posteriormente, de 2004 a 2010 fue electo como gobernador del estado. Sin embargo, para Reynoso Femat, la alcaldía capitalina es algo que le interesa para estar más cercano a la población, ya que prácticamente 8 de cada 10 habitantes de la entidad viven en la capital o en la zona metropolitana (Jesús María y San Francisco de los Romo).

“Esa cercanía no la encuentras ni siquiera en el gobierno del estado, el gobierno del estado es de más proyección y de más infraestructura, pero ese sentir humano, esa generosidad que un gobernante debe mostrar a la sociedad, y aparte que es algo que yo he extrañado este tiempo y ahora que se da la posibilidad de la reelección, ¿por qué no aspirar a ser presidente municipal?”, manifestó.

Desde que concluyó su administración en el gobierno del estado, Luis Armando Reynoso Femat ha sido imputado por varios delitos como peculado y ejercicio indebido del servicio público, lo que ha derivado en una larga lista de amparos y sentencias ante la justicia federal.

No obstante, el ex mandatario insiste en que es inocente de todas las acusaciones en su contra, las cuáles obedecieron a venganzas políticas con su sucesor, el priísta Carlos Lozano de la Torre, y presuntos actos de corrupción con el Poder Judicial del Estado.

“Fui juzgado malamente por un gángster que teníamos aquí, que fue Felipe Muñoz, y otro similar que fue Carlos Lozano de la Torre, y se pueden manipular muchas cosas en la justicia, y platicando con la actual magistrada coincidimos en la corrupción que hay en el Poder Judicial, que debe de terminar, y nadie se mete con ellos (…), hay corrupción y eso me consta, y más cuando se trató de Fernando González de Luna, un magistrado vendido al gobernador de aquel entonces”, concluyó.