Biden obtiene control del Senado con la victoria de Ossoff y Warnock en Georgia | Newsweek México

EL PARTIDO DEMÓCRATA alcanzó este miércoles el control sobre Senado de Estados Unidos con la victoria de Jon Ossoff y Raphael Warnock, ambos en Georgia, por lo que Joe Biden tendrá un gobierno unificado una vez que asuma la presidencia el 20 de enero.

Ossoff derrotó al senador republicano David Perdue por unos 25,000 votos (0.56%) tras proyectarse el 98% del escrutinio, dijeron las cadenas NBC y ABC.

Georgia celebró la segunda vuelta de las elecciones al Senado de Estados Unidos el martes, luego de que ni Ossoff ni David Perdue, ni los otros dos contendientes, la republicana Kelly Loeffler y Warnock lograron superar el umbral del 50 por ciento de los votos.

La victoria de Ossoff, anunciada después de la de su correligionario Raphael Warnock en la votación del martes, le dio 50 escaños a los demócratas y los republicanos quedaron con los otros 50.

Así, con la Cámara Alta dividida en mitades, la vicepresidenta demócrata Kamala Harris decidirá las votaciones en caso de empate.

Los resultados de esta semana implican que los demócratas controlen ambas cámaras y la Casa Blanca, algo que sucede por primera vez desde los dos primeros años de la presidencia de Barack Obama.

Obama lanzó entonces un paquete de medidas para salvar a la economía tras la crisis de 2008/2009 y sancionó una ley que extendió o mejoró la cobertura médica de millones de estadounidenses.

Biden podría ahora concretar medidas prioritarias, empezando por ayudas de 2,000 dólares a cada estadounidense perjudicado por las consecuencias económicas del coronavirus. Esa iniciativa era apoyada hasta por Trump pero había sido bloqueada por el jefe de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell.

Otra de las metas que podría concretar sería la de elevar el salario mínimo a 15 dólares por hora en todo el país, aliviar la carga de la deuda de estudiantes y crear una “opción pública” de atención médica; un viejo sueño de los demócratas que quieren ofrecer un seguro de salud más barato y respaldado por el gobierno para competir con las empresas privadas.

Una prioridad muy particular de los demócratas es aprobar la llamada “Ley para el pueblo” (For the People Act) que protegerá el derecho al voto, determinará que el día de las elecciones nacionales sea feriado e instaurará comisiones no partidarias para diseñar los distritos electorales; lo cual va en contra de la aspiración de los republicanos de contar con plazas en esos organismos.

—

Con información de AFP y Europa Press