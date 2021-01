Canadá suspende los vuelos a México y el Caribe hasta el 30 de abril para frenar los contagios | Newsweek México

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, suspendió este viernes los vuelos a México y los países del Caribe en un intento por frenar la ola de contagios y la posible importación de nuevas variantes del coronavirus en el país.

Las medidas suponen un recrudecimiento significativo de las restricciones para hacer frente a la pandemia en un momento en que muchos ciudadanos prevén viajar a destinos más cálidos para escapar del invierno.

Asimismo, Trudeau señaló que existe una gran preocupación sobre la posibilidad de que aparezcan nuevas cepas en suelo canadiense, un país que ha constatado por el momento 766, 000 contagios y casi 20,000 muertos.

“Estamos tomando diferentes medidas para reaccionar rápidamente y evitar mayores daños a nuestra economía, nuestras industrias, nuestros trabajadores y nuestras vidas”, ha aseverado Trudeau durante un anuncio televisado.

Update on our border: We have some of the strictest border measures in the world, and today we’re strengthening them. ⤵️

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 29, 2021