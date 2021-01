Amenaza Vila Dosal cierre de economía y confinamiento | Newsweek México

En un mensaje por las redes justifica la debacle económica que vive Yucatán por los huracanes, las tormentas y la pandemia. Acusó que la gente se fue de fiesta en Navidad y Año nuevo contagiándose.

En lo que parece el mensaje de bienvenida del nuevo año y a unos días de que informe las condiciones en que tiene a la entidad en dos años de gobierno, el gobernador Mauricio Vila Dosal amenazó a los yucatecos con cerrar la economía nuevamente por el incremento de los contagios de COVID-19 en el estado, que se refleja con un mayor número de enfermos que están acudiendo a los hospitales.

En lo que él mismo calificó de un “mensaje muy importante”, acusó al año 2020 de haber sido el más difícil en la historia moderna del estado, y el 2021 se inicia con el incremento de 40% de infectados por el coronavirus por haber acudido a las fiestas de Navidad y Año nuevo y no quedarse en sus casas, para reducir el riesgo de contagios masivos.

Los efectos de estos contagios todavía se verán en los próximos días, dijo, y pueden provocar que se cambie a rojo el semáforo epidemiológico y cerrar comercios no esenciales, e implementar medidas para restringir la movilidad.

El gobernador puntualizó que depende de la gente no llegar al semáforo rojo, que no salgan de su casa ni hagan reuniones ni fiestas.

“Los yucatecos estamos a tiempo de evitar un semáforo rojo, que implicaría tener que cerrar los negocios no esenciales e implementar medidas para restringir la movilidad social innecesaria”, advirtió.

Aunque ya inició la vacunación en territorio yucateco a médicos y enfermeras, dijo que no hay que confundirse porque no significa que el peligro de contagio y hospitalización ya pasó, solo significa que la vacunación llegará, pero hay que seguir cuidándose porque el coronavirus es altamente contagioso y mortal.