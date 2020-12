Poblanos abarrotan Centros Comerciales y Mercados en Puebla | Newsweek México

Puebla. A un día de la Cena de Navidad, poblanos realizan sus compras en Centros Comerciales y Mercados en diversos puntos de la Ciudad de Puebla, donde se registra gran movimiento, generando grandes aglomeraciones.

En un recorrido realizado por este medio de comunicación por los diversos Centros Comerciales, se pudo constatar que desde lunes por la noche se registra gran cantidad de personas debido a que tienen como límite su cierre a las 19:00 hrs, por lo que la mayoría aprovecha para realizar sus compras de temporada.

Doña María Sánchez en tono molesto, señaló que hoy tuvo que ir temprano al centro comercial para evitar que hubiera tanta gente, sin embargo, al llegar se llevó una sorpresa, pues encontró una fila grande para poder ingresar al Centro Comercial, porque hay un tiempo estipulado por la autoridad.

“Según yo venía temprano para que hubiera menos gente, pero llego y hay una fila grande, lo peor es que nomás hay una persona que toma la temperatura y aplica gel antibacterial y eso hace que se junte la gente, ¿pues no qué eso no debe ser? Ya llevo 15 minutos tratando de entrar y no puedo, yo sólo vengo por lo básico, pues no hay mucho dinero, pero pues la gente viene a comprar más cosas que yo, hay que esperarse, a ver a qué hora me voy de aquí, no me quiero ni imaginar más tarde, esto estará de locos”, acotó.

En cuanto a los mercados Amalucan, Morelos, Hidalgo y 5 de Mayo, se registró gran cantidad de personas, realizando sus apartados para la cena navideña y la compra de fruta, verdura y productos que se consumen en esta época.

Martín Soto, vendedor de fruta y verdura señaló que a pesar de que se ve mucha gente, no toda está comprando, pues a veces son familias completas y las que compran se lleva poco, incluso llegan a vender por mucho 250 por familia, dijo que sus ventas se encuentran al 50 por ciento, comparada con otros años.

“Yo recuerdo que en estas fechas las familias eran más espléndidas para comprar, sin embargo, ahora con lo del coronavirus, no es que sean codos, no compran porque no hay dinero, ahora se llevan medio kilo o a lo mucho kilo y medio, porque no hay dinero, o uno los ve preguntar en varios lados y al final regresan porque se ve que ya preguntaron en varios lados y aquí se les da precio, yo prefiero vender poco, pero vender, no puedo quedarme en mi casa, porque tengo que comer y así con la situación menos”, aseguró el comerciante.

