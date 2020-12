Piden a devotos católicos no esperar un milagro y obedecer medidas sanitarias | Newsweek México

Tener fe es importante, pero se debe hacer lo que corresponde en la naturaleza del ser humano y católicos de ver por el prójimo y por ellos mismos, pues como cristianos se debe cuidar a los demás, así lo mencionó el Coordinador del Centro de Estudios Guadalupanos de la Universidad Popular autónoma del Estado de Puebla (Upaep), Gerardo Valle Flores.

Declaró que los devotos de la Virgen de Guadalupe no deben estar esperanzados de un milagro y poner de su parte para cuidarse del Covid-19, sin desviar que la fe los cuidará a través de su imagen.

Te puede interesar: Guadalupanos que celebren en caso recibirán el perdón: Comisión Episcopal

Calificó de irresponsables o falta de información a la gente no use el cubrebocas o acuda a la villa y crea que sucederá un milagro, sin embargo, se les olvida que si contraen el virus pueden contagiar a los demás, por lo que, las autoridades eclesiásticas han solicitado a los feligreses a no acudir a los templos, incluso se han sometido los protocolos y medidas sanitarias dentro de los templos que han exhortado los tres niveles de gobierno.

Finalmente, reiteró que las autoridades eclesiásticas han concebido la indulgencia los fieles católicos que se queden en casa y le celebren a la Virgen de Guadalupe en familia, pero pueden hacer algo en comunidad con todos los cuidados y en pequeños grupos, además de apoyar al prójimo en algo que necesite como algún bien, alimento o dinero.

Con información de Diario Puntual