EU alcanza el récord de 100,000 hospitalizados por COVID-19 | Newsweek México

El número de personas hospitalizadas con COVID-19 en Estados Unidos en las últimas 24 horas se ubica cerca de las 100.000, una cifra que constituye un récord con la pandemia en franco aumento en el país.

“Actualmente hay 100,226 personas con covid-19 y hospitalizadas en Estados Unidos, es la primera vez que las hospitalizaciones superan las 100,000”, dijo la entidad en un tuit.

Our daily update is published. States reported 1.4 million tests, 196k cases, and 2,733 deaths. There are 100,226 people currently hospitalized with COVID-19 in the US —the first time hospitalizations have exceeded 100k. pic.twitter.com/8QSKujBGao

