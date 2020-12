Al menos 1,700 empleos se perdieron en Aguascalientes en 2020 | Newsweek México

A reserva de los últimos datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre la incorporación, o desincorporación, de empleos formales, Aguascalientes cerrará el año con alrededor de 1,700 empleos perdidos durante el 2020, principalmente debido a los efectos de la pandemia del Covid-19, reconoció el secretario de Desarrollo Económico de gobierno estatal, Manuel Alejandro González Martínez.

“Al margen de los números de diciembre, en noviembre llevamos registrados 1,700 empleos perdidos en lo que va del año, es decir que el balance entre los perdidos y los generados es de 1,700 empleos perdidos, además de que, históricamente, el mes de diciembre es de bajas de trabajadores, y no por despidos sino simplemente por cuestiones tributarias, los bajan del IMSS en diciembre y los vuelven a afiliar en enero, y eso nos puede incrementar el número”.

Al respecto, señaló que en los últimos años la generación de empleo en la entidad fluctuó alrededor de los 18 mil espacios laborales creados anualmente, sin embargo, al cierre de 2020 difícilmente llegará a los 17 mil.

“Todos estos son empleos formales, habría que analizar también los empleos informales, que también se ha visto muy golpeado este sector por el cierre de muchos pequeños negocios, comercios y servicios”, subrayó.

El funcionario estatal agregó que, a pesar del déficit laboral que se registró, Aguascalientes fue de las entidades con menores afectaciones en empleos perdidos, a comparación de otros estados con mayor vocación turística y de industrialización.

“Si comparamos al estado con la media nacional, no se diga en estados que son meramente turísticos, el golpe es muchísimo mayor allá, pero como región tenemos relativamente buenos indicadores ante una pandemia como esta”.

Los sectores productivos en donde se ha tenido una mayor pérdida de empleos han sido el comercio y de servicios, debido a los cierres temporales que han tenido que realizar por las medidas de restricción de la movilidad ordenadas por las autoridades sanitarias.

“En los sectores comercio y servicios es donde más se han registrado pérdidas de empleos, seguidos del tema turístico, hoteles, restaurantes, es lo más golpeado, posteriormente la parte de la construcción, es el tercer sector más golpeado…”.

En el caso de la industria manufacturera, el titular de la SEDEC comentó que la recuperación ha sido paulatina y las ventas han tenido una recuperación con el transcurso de los meses, lo que ha favorecido la conservación de los empleos en el sector.

“Seguramente en las industrias manufactureras no van a alcanzar el volumen de ventas deseado, sin embargo prácticamente todos están trabajando al 100%, ha despegado muy bien la industria automotriz, se han recuperado muy bien las ventas y va bien”, añadió.

Para el 2021, la meta de generación de empleos es de 20 mil, sin embargo, dependerá de las condiciones sanitarias que se tengan en los meses siguientes y de la confianza de los inversionistas.

“Tenemos la perspectiva de generar entre 18 mil y 20 mil empleos positivos, pero va a ser un año complejo, sobre todo si no tenemos la certeza de la vacuna muy pegada a inicios de año, por más demanda que haya de los servicios de las empresas, la gente va a reservar su patrimonio y su capital para lo esencial y no para otros productos”.

Por otra parte, mencionó que se estima que alrededor de 3 mil 500 unidades económicas –o empresas de tamaño diverso- pudieron haber cerrado de forma definitiva durante el 2020, sobre todo las de menor solvencia económica.

“Se habla de que unas 3 mil 500 empresas o unidades de negocios habían cerrado, pero no son una cifra definitiva, pero no lo podemos catalogar como empresas porque las unidades de negocio también puede ser un autoempleo que tiene un RFC y se dedica a algún oficio en particular, entonces es una cifra un poco compleja”, concluyó.